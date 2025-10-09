A debreceniek kedvenc erdejét ünnepelték – fotókkal

A Nagyerdő Napját ünnepelte a NYÍRERDŐ Zrt. Debreceni Erdészete október 9-én a vállalat Kartács utcai telephelyén. A program megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött a Debreceni Nagyerdő védetté nyilvánításának 86. évfordulója alkalmából, ahol Gencsi Zoltán, a NYÍRERDŐ Zrt. turisztikai és természetvédelmi szakreferense mondott beszédet. Napközben számos program – vadászkutya fajtabemutató, fafaragás, mézeskalács készítés, a Kuckó Művésztanya műsora, Kádár Ferkó fotószínháza, tanösvény túra, tölgykoszorús kötélhúzó verseny – várta elsősorban a gyerekeket, de mindenki mást is, akinek szívéhez közel áll a Nagyerdő.

