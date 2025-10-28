október 28., kedd

Fontos egyeztetések

2 órája

Fordulat jöhet a 42-es főút ügyében – magyar és román szakemberek egyeztettek Zsákán

Zsákán tartották a magyar–román autópálya munkacsoport ülését, ahol a határ menti közlekedés jövőjéről és a 42-es főút tehermentesítéséről is fontos egyeztetések zajlottak.

Haon.hu

Fordulat jöhet a 42-es főút ügyében: a közlekedési infrastruktúra-fejlesztések összehangolására létrejött szakmai testület nyolc napirendi pontot tárgyalt meg a legutóbbi ülésen, amelyet Zsákán tartottak. A megbeszélésen – amelyen Vitányi István országgyűlési képviselő is részt vett – több előremutató döntés született a határ menti közlekedés fejlesztésével kapcsolatban – derült ki az honatya Facebook-bejegyzéséből.

A 42-es főút volt a legfontosabb téma

A képviselő kiemelte, hogy a választókerület szempontjából a 42. számú főút forgalmi rendje volt a legfontosabb téma. A tervek szerint a főút kamionforgalmát a jövőben az autópályára terelnék, csökkentve ezzel a településeket érintő terhelést. A mostani ülésen a magyar és román fél konstruktív egyeztetést folytatott az ügy előmozdítása érdekében.

