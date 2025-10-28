Fordulat jöhet a 42-es főút ügyében – magyar és román szakemberek egyeztettek Zsákán

Fordulat jöhet a 42-es főút ügyében: a közlekedési infrastruktúra-fejlesztések összehangolására létrejött szakmai testület nyolc napirendi pontot tárgyalt meg a legutóbbi ülésen, amelyet Zsákán tartottak. A megbeszélésen – amelyen Vitányi István országgyűlési képviselő is részt vett – több előremutató döntés született a határ menti közlekedés fejlesztésével kapcsolatban – derült ki az honatya Facebook-bejegyzéséből.

A szakmai testület nyolc napirendi pontot tárgyalt meg, köztük a 42-es főút ügyét is

Forrás: Dr. Vitányi István

A 42-es főút volt a legfontosabb téma

A képviselő kiemelte, hogy a választókerület szempontjából a 42. számú főút forgalmi rendje volt a legfontosabb téma. A tervek szerint a főút kamionforgalmát a jövőben az autópályára terelnék, csökkentve ezzel a településeket érintő terhelést. A mostani ülésen a magyar és román fél konstruktív egyeztetést folytatott az ügy előmozdítása érdekében.

Ajánljuk még: