2 órája
Fordulat jöhet a 42-es főút ügyében – magyar és román szakemberek egyeztettek Zsákán
Zsákán tartották a magyar–román autópálya munkacsoport ülését, ahol a határ menti közlekedés jövőjéről és a 42-es főút tehermentesítéséről is fontos egyeztetések zajlottak.
Fordulat jöhet a 42-es főút ügyében: a közlekedési infrastruktúra-fejlesztések összehangolására létrejött szakmai testület nyolc napirendi pontot tárgyalt meg a legutóbbi ülésen, amelyet Zsákán tartottak. A megbeszélésen – amelyen Vitányi István országgyűlési képviselő is részt vett – több előremutató döntés született a határ menti közlekedés fejlesztésével kapcsolatban – derült ki az honatya Facebook-bejegyzéséből.
A 42-es főút volt a legfontosabb téma
A képviselő kiemelte, hogy a választókerület szempontjából a 42. számú főút forgalmi rendje volt a legfontosabb téma. A tervek szerint a főút kamionforgalmát a jövőben az autópályára terelnék, csökkentve ezzel a településeket érintő terhelést. A mostani ülésen a magyar és román fél konstruktív egyeztetést folytatott az ügy előmozdítása érdekében.
Ajánljuk még:
Debrecen legkeményebb fogorvosa lett a kövér gyerekből, Elie edző módszeréért sorban állnak a követők és a fogyni vágyók
Vasárnap óta fokozott veszélynek vannak kitéve a debreceni autósok! Olyat hozott a változás, amiről csak kevesen tudnak!