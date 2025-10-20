40 éves a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye

Az elmúlt négy évtized során a tagintézmény kiemelkedő szakmai munkájával, elhivatott szakembereivel és folyamatos fejlődésével vált meghatározó szereplővé a város és a térség életében. A jubileumi rendezvényen elhangzott: a szakszolgálat munkáját a szakértelem, az emberség és a partnerekkel való együttműködés jellemzi, melynek eredményeként negyven éve szolgálják magas színvonalon a gyermekeket, családokat és az oktatási intézményeket Hajdúböszörményben