45 perce
40 éves a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye
Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos / Facebook
Idén 40 éves a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye – olvasható Hajdúböszörmény város hivatalos Facebook-oldalán. Mint írják, az intézmény jogelődje, a Városi Nevelési Tanácsadó 1985-ben alakult, mindössze öt fővel kezdte meg működését Hajdúböszörményben.
Az elmúlt négy évtized során a tagintézmény kiemelkedő szakmai munkájával, elhivatott szakembereivel és folyamatos fejlődésével vált meghatározó szereplővé a város és a térség életében. A jubileumi rendezvényen elhangzott: a szakszolgálat munkáját a szakértelem, az emberség és a partnerekkel való együttműködés jellemzi, melynek eredményeként negyven éve szolgálják magas színvonalon a gyermekeket, családokat és az oktatási intézményeket Hajdúböszörményben
– olvasható.