Helyi közélet

40 éves a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye

Címkék#Hajdúböszörmény#Pedagógiai Szakszolgálat#jubileum

Haon.hu
Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos / Facebook

Idén 40 éves a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye – olvasható Hajdúböszörmény város hivatalos Facebook-oldalán. Mint írják, az intézmény jogelődje, a Városi Nevelési Tanácsadó 1985-ben alakult, mindössze öt fővel kezdte meg működését Hajdúböszörményben. 

Az elmúlt négy évtized során a tagintézmény kiemelkedő szakmai munkájával, elhivatott szakembereivel és folyamatos fejlődésével vált meghatározó szereplővé a város és a térség életében. A jubileumi rendezvényen elhangzott: a szakszolgálat munkáját a szakértelem, az emberség és a partnerekkel való együttműködés jellemzi, melynek eredményeként negyven éve szolgálják magas színvonalon a gyermekeket, családokat és az oktatási intézményeket Hajdúböszörményben

– olvasható.

 

