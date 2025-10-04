Szinte versenyzik egymással a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal felújítása és a 4-es főút bővítése

A debreceni gazdaságfejlesztési beruházásokkal foglalkozó munkacsoport tanácskozásán való részvételt követően jelentette be Lázár János 2024 októberében, hogy újjáépítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, melynek része egy csaknem 50 kilométernyi vasúti pálya teljes felújítása is. Az építési és közlekedési miniszter ezzel együtt a 4-es főút kétszer kétsávosításáról is beszélt. Később további részletek is kiderültek, a miniszter többek között azt is előre vetítette, hogy az érintett szakaszon 160 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok.

Ezen a szakaszon is megújul majd a 4-es főút

Fotó: Vida Márton Péter / Forrás: Ezen a szakaszon is megújul majd a 4-es főút

Előkészítés alatt a 4-es főút négysávosítása

Az Építési- és Közlekedési Minisztériumot kérdeztük arról, milyen stádiumban áll a beruházás. Válaszukban tudatták,

a 4-es számú főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának négysávosítása előkészítési fázisban van. Jelenleg a korábbi tervezési feladatok eredményeként már környezetvédelmi engedéllyel rendelkező fejlesztés továbbtervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Az eredményes eljárás esetén, illetve a szerződés hatályba lépését követően a tervezés átfutási ideje 36 hónap. Ezek után – vonatkozó döntés és forrásbiztosítás esetén – kerülhet sor a beruházás megvalósítására.