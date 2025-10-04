1 órája
Szinte versenyzik egymással a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal felújítása és a 4-es főút bővítése
A minisztériumot kérdeztük arról, hogyan áll a két projekt. A Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal és a 4-es főút fejlesztése elérhető közelségben van.
A debreceni gazdaságfejlesztési beruházásokkal foglalkozó munkacsoport tanácskozásán való részvételt követően jelentette be Lázár János 2024 októberében, hogy újjáépítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, melynek része egy csaknem 50 kilométernyi vasúti pálya teljes felújítása is. Az építési és közlekedési miniszter ezzel együtt a 4-es főút kétszer kétsávosításáról is beszélt. Később további részletek is kiderültek, a miniszter többek között azt is előre vetítette, hogy az érintett szakaszon 160 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok.
Előkészítés alatt a 4-es főút négysávosítása
Az Építési- és Közlekedési Minisztériumot kérdeztük arról, milyen stádiumban áll a beruházás. Válaszukban tudatták,
a 4-es számú főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának négysávosítása előkészítési fázisban van. Jelenleg a korábbi tervezési feladatok eredményeként már környezetvédelmi engedéllyel rendelkező fejlesztés továbbtervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Az eredményes eljárás esetén, illetve a szerződés hatályba lépését követően a tervezés átfutási ideje 36 hónap. Ezek után – vonatkozó döntés és forrásbiztosítás esetén – kerülhet sor a beruházás megvalósítására.
Kilátásban az új 4-es! Ezen a nyomvonalon autózhatunk majd Debrecenből Nyíregyházára
Korábban már írtunk arról, hogy a beruházás során 35 kilométer hosszú közúti kapcsolatot létesítenek, amelyből 25 kilométernyi szakaszon új nyomvonalat jelölnek ki. A tervek szerint 6 csomópont és 3 kétsávos körforgalom is helyet kapna a két nagyváros között. Az érintett szakasz a 354-es főút Debrecen keleti elkerülő csomópontjánál kezdődik, és egészen a 4-es főút M3-as autópálya csomópontig húzódik majd.
A Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal felújításáról is hírt adtak
A minisztérium arról is tájékoztatta a Haont, hogy a 100-as számú Budapest–Záhony vasútvonal Debrecen és Nyíregyháza közötti, mintegy 46,8 km hosszú, kétvágányú, villamosított szakaszának fejlesztése projektelőkészítési fázisban van. A beruházás kapcsán elkészültek a pályaépítési, biztosítóberendezési és távközlési munkákra vonatkozó végleges engedélyezési tervek, folyamatban van a szükséges engedélyek beszerzése, valamint megtörtént a tenderdokumentáció összeállítása is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A tervezői dokumentáció alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium elkészítette a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás anyagát, melynek kiírása várhatóan 2025. szeptember végéig megtörténik. A nyertes ajánlattevő a kivitelezést a tervek felülvizsgálását követően előreláthatólag 2026 második negyedévében kezdheti meg.
Ajánljuk még:
Itt a hivatalos válasz, kiderült, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg
Dől a pénz a hajdú-bihari településekre – itt a lista, ki mennyit kapott!