Méltó módon emlékeztek a hősökre a hajdú-bihari városban

Október 22-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján Berettyóújfalu méltó módon hajtott fejet 1956 hősei előtt. Az ünnepi program istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a város lakói az ’56-os emlékműnél gyűltek össze közös megemlékezésre és koszorúzásra – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat szerdai közleményében.

Megemlékezést és ünnepi koszorúzást tartottak Berettyóújfaluban az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve

Forrás: hbmo.hu

Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke ünnepi beszédében így fogalmazott:

1956. október 23-a nem csupán egy dátum a naptárban. Ez a nap örökre beíródott a magyar nemzet történelmébe, a szabadság történetébe, és mindazok emlékezetébe, akik hisznek abban, hogy az emberi lélek vágyai és törekvései erősebbek bármely zsarnoki hatalomnál

Az elnök kiemelte, a magyar szabadságvágy nem 1956-ban született. Ott volt 1848 márciusának ifjaiban, Rákóczi kurucainak és Bocskai hajdúinak táborában, és ott volt a honfoglaló magyarokban is, akik szabadságukat keresték a Kárpát-medencében. Hangsúlyozta, a szabadságért érdemes küzdeni, még akkor is, ha a győzelem esélye csekélynek tűnik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

1956 hősei bebizonyították, hogy egy nemzet szabadsága nem külső hatalmaktól kapott ajándék, hanem a saját bátorságunk és összetartásunk gyümölcse. A magyar forradalom példát adott a világnak, mert megmutatta: a legkeményebb diktatúrát is megrengetheti a nép akarata

- zárta beszédét Pajna Zoltán. Az ünnepi műsort a helyi középiskolás diákok adták, akik szavalatokkal idézték fel a forradalom napjainak hangulatát. A rendezvény végén az emlékezők elhelyezték koszorúikat az ’56-os emlékműnél, tisztelettel adózva azok előtt, akik életüket adták Magyarország szabadságáért.

Ez is érdekelhet: