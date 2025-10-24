október 24., péntek

3 órája

Hajdú-Biharban is méltóképpen emlékeztek meg a hősökről!

Címkék#debrecen#megemlékezés#1956-os forradalom#Hajdúszoboszló

A vármegye több településén is tartottak megemlékezéseket. Az 1956-os események örökre az emlékezetünkben maradnak.

Haon.hu

A történelem legfeszültebb pillanatai közé tartozik, amikor a bátorság és a szabadságvágy felülkerekedik a félelemen. Debrecen 1956 októberében nem csupán tanúja volt a forradalomnak – aktív szereplőjévé vált. Az egyetemisták mozgalma pillanatok alatt városi méretű tiltakozássá nőtte ki magát. De a lelkesedést hamarosan elnyomta a fegyverropogás. A sortüzek, a megtorlás és a szovjet tankok érkezése véget vetettek a debreceni forradalomnak, ám a város neve örökre bekerült az 1956-os hősi helyszínek közé.

Hajdú- Bihar vármegye több településén is megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
Hajdú- Bihar vármegye több településén is megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
Fotó: Vida Márton Péter

A Sámsoni úti laktanyában is vérengzést tartottak a szovjet katonák 1956 novemberében. Bővebben ebben a cikkben idéztük fel a történteket:

Debrecenben is megemlékeztek a forradalom fiatal hőseiről

Közös felelősségünk, hogy minden magyar ember tisztában legyen azzal: a magyar szabadság és szuverenitás nem kegy, nem ajándék, hanem kivívtuk magunknak, s egyet jelent nemzetünk fennmaradásával. Többek között ezekkel a gondolatokkal köszöntötte hallgatóságát Debrecen polgármestere az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Fotók a helyszínről az alábbi cikkben:

Este mécsesgyújtást is rendeztek a Kossuth utcai emlékműnél. A megemlékezésen készült képeket az alábbi galériában nézhetitek meg:

Mécsesekkel emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire Debrecenben, a Kossuth utcán

Fotók: Vida Márton Péter

Hajdúszoboszlón is fejet hajtottak a hősök emléke előtt

Ünnepi megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón is az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Ahogy azt Majoros Petronella, a város alpolgármestere közösségi oldalán írta, fiatalok és idősebbek együtt ünnepeltek ma az 1956-os kopjafánál. További részletek ebben a cikkben:

Fejlesztik a debreceni repülőteret

A BMW debreceni gyárának átadója napján személyesen egyeztetett Papp László és Orbán Viktor. A miniszterelnök akkor kijelentette, elengedhetetlen a debreceni repülőtér fejlesztése. A konkrét tervekről az önkormányzatot és a repülőtér üzemeltetőjét is kérdeztük.

