3 órája
Hajdú-Biharban is méltóképpen emlékeztek meg a hősökről!
A vármegye több településén is tartottak megemlékezéseket. Az 1956-os események örökre az emlékezetünkben maradnak.
A történelem legfeszültebb pillanatai közé tartozik, amikor a bátorság és a szabadságvágy felülkerekedik a félelemen. Debrecen 1956 októberében nem csupán tanúja volt a forradalomnak – aktív szereplőjévé vált. Az egyetemisták mozgalma pillanatok alatt városi méretű tiltakozássá nőtte ki magát. De a lelkesedést hamarosan elnyomta a fegyverropogás. A sortüzek, a megtorlás és a szovjet tankok érkezése véget vetettek a debreceni forradalomnak, ám a város neve örökre bekerült az 1956-os hősi helyszínek közé.
A Sámsoni úti laktanyában is vérengzést tartottak a szovjet katonák 1956 novemberében. Bővebben ebben a cikkben idéztük fel a történteket:
Fegyvertelen volt a Sámsoni úti laktanya kapuügyeletese, mégis agyonlőtték
Debrecenben is megemlékeztek a forradalom fiatal hőseiről
Közös felelősségünk, hogy minden magyar ember tisztában legyen azzal: a magyar szabadság és szuverenitás nem kegy, nem ajándék, hanem kivívtuk magunknak, s egyet jelent nemzetünk fennmaradásával. Többek között ezekkel a gondolatokkal köszöntötte hallgatóságát Debrecen polgármestere az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Fotók a helyszínről az alábbi cikkben:
A magyar szabadság nem kegy, nem ajándék – megharcoltunk érte! – fotókkal
Este mécsesgyújtást is rendeztek a Kossuth utcai emlékműnél. A megemlékezésen készült képeket az alábbi galériában nézhetitek meg:
Mécsesekkel emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire Debrecenben, a Kossuth utcánFotók: Vida Márton Péter
Hajdúszoboszlón is fejet hajtottak a hősök emléke előtt
Ünnepi megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón is az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Ahogy azt Majoros Petronella, a város alpolgármestere közösségi oldalán írta, fiatalok és idősebbek együtt ünnepeltek ma az 1956-os kopjafánál. További részletek ebben a cikkben:
Ünnepi koszorúzással tisztelegtek a hősök előtt Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Fejlesztik a debreceni repülőteret
A BMW debreceni gyárának átadója napján személyesen egyeztetett Papp László és Orbán Viktor. A miniszterelnök akkor kijelentette, elengedhetetlen a debreceni repülőtér fejlesztése. A konkrét tervekről az önkormányzatot és a repülőtér üzemeltetőjét is kérdeztük.
Ez is érdekelhet:
Közel százmillióból újul meg a hajdú-bihari fürdő! Kiderült, mit fejlesztenek az összegből - videóval!
TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal
„Mozogtak a falak, a lámpák, alattunk az ágy” - Borzasztó földrengés sújtotta a debreceni sztár otthonát!