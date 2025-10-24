Hajdú-Biharban is méltóképpen emlékeztek meg a hősökről!

A történelem legfeszültebb pillanatai közé tartozik, amikor a bátorság és a szabadságvágy felülkerekedik a félelemen. Debrecen 1956 októberében nem csupán tanúja volt a forradalomnak – aktív szereplőjévé vált. Az egyetemisták mozgalma pillanatok alatt városi méretű tiltakozássá nőtte ki magát. De a lelkesedést hamarosan elnyomta a fegyverropogás. A sortüzek, a megtorlás és a szovjet tankok érkezése véget vetettek a debreceni forradalomnak, ám a város neve örökre bekerült az 1956-os hősi helyszínek közé.

Hajdú- Bihar vármegye több településén is megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján

Fotó: Vida Márton Péter

