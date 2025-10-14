Vitányi István: „Pusztán politikai hergelés a 106-os vasútvonal miatti tüntetés!”

Fontos változás lép életbe Hajdú-Bihar vármegye legforgalmasabb kötöttpályás mellékvonala, a 106-os vasútvonallal kapcsolatban, amelynek fejlesztése október 19-én veszi kezdetét. Ennek következménye, hogy az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom: a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A 106-os vasútvonal fejlesztése miatt járnak majd vonatpótló buszok Debrecen és Nagykereki között

Forrás: Illusztráció / Olvasói fotó

Így van, ez a pontos megfogalmazás: a 106-os vasútvonal fejlesztésének idejére átmenetileg pótlóbuszok járnak majd. Tehát nem megszüntetés és visszafejlesztés, ahogy azt az ellenzék próbálja beállítani, s próbálja a beruházást politikai hangulatkeltésre felhasználni

– hangsúlyozta Vitányi István, a Hajdú-4-es választókerület országgyűlési képviselője a Haonnak adott interjújában.

A vonatpótlóbuszokkal még rövidül is a menetidő Debrecen és Nagykereki között

– Azok a hangok, amelyek arról szólnak, hogy megszűnik a vasútvonal, semmi közük a valósághoz, az embereket csak hergelik ezzel – mondta a honatya. Elmondta, a MÁV-Volán-csoport kidolgozott egy menetrendet a vonatpótlóbuszok beállítására, amelyek menetrendje kedvezőbb, mint a mostani vonatközlekedés.

A felújítandó vasútvonalon a vonatok jelenlegi mintegy 100 perces menetidejéhez képest a buszok menetideje 72 perc, a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon közlekedő buszok menetideje pedig mindössze 56 perc lesz! Van olyan járat is, amely felmegy az autópályára

– emelte ki. A 106-os vasútvonal új menetrendjéről itt írtunk bővebben: