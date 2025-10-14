október 14., kedd

Vitányi István: „Pusztán politikai hergelés a 106-os vasútvonal miatti tüntetés!”

Címkék#Debrecen#vasútvonal#Nagykereki

Korszerűsítés miatt vonatpótlóbuszok járnak majd Debrecen és Nagykereki között. Vitányi István tiszta vizet öntött a pohárba a 106-os vasútvonal fejlesztése kapcsán.

Bekecs Sándor

Fontos változás lép életbe Hajdú-Bihar vármegye legforgalmasabb kötöttpályás mellékvonala, a 106-os vasútvonallal kapcsolatban, amelynek fejlesztése október 19-én veszi kezdetét. Ennek következménye, hogy az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom: a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat. 

A 106-os vasútvonal fejlesztése miatt járnak majd vonatpótló buszok Debrecen és Nagykereki között
A 106-os vasútvonal fejlesztése miatt járnak majd vonatpótló buszok Debrecen és Nagykereki között
Forrás: Illusztráció / Olvasói fotó

Így van, ez a pontos megfogalmazás: a 106-os vasútvonal fejlesztésének idejére átmenetileg pótlóbuszok járnak majd. Tehát nem megszüntetés és visszafejlesztés, ahogy azt az ellenzék próbálja beállítani, s próbálja a beruházást politikai hangulatkeltésre felhasználni

– hangsúlyozta Vitányi István, a Hajdú-4-es választókerület országgyűlési képviselője a Haonnak adott interjújában. 

A vonatpótlóbuszokkal még rövidül is a menetidő Debrecen és Nagykereki között 

– Azok a hangok, amelyek arról szólnak, hogy megszűnik a vasútvonal, semmi közük a valósághoz, az embereket csak hergelik ezzel – mondta a honatya. Elmondta, a MÁV-Volán-csoport kidolgozott egy menetrendet a vonatpótlóbuszok beállítására, amelyek menetrendje kedvezőbb, mint a mostani vonatközlekedés.

A felújítandó vasútvonalon a vonatok jelenlegi mintegy 100 perces menetidejéhez képest a buszok menetideje 72 perc, a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon közlekedő buszok menetideje pedig mindössze 56 perc lesz! Van olyan járat is, amely felmegy az autópályára 

– emelte ki. A 106-os vasútvonal új menetrendjéről itt írtunk bővebben:

A 106-os vasútvonal él és élni fog! 

Vitányi István emlékeztetett, a debreceni önkormányzat, s ő maga is adott ki közleményt az ügyben, melyekben világosan leírták, mi a fejlesztés lényege. Ennek ellenére szerveznek ellenzéki szervezetek tüntetést a „106-os vasútvonal bezárása ellen”.

– A lakosság véleménye lesz fontos számunkra, nem azoké a tüntetőké, akik soha nem utaztak a 106-os vonalán. Sajnos a politika ilyen, de bízom benne a lakosok nem dőlnek be ennek. 

A beruházás befejeztével, a korábban állami és uniós forrásokból felújított vasútállomások megújult pályán újra vonatokkal lesznek kiszolgálva. Mindenkit megnyugtatok: a 106-os vasútvonal él és élni fog!

– fogalmazott az országgyűlési képviselő. 

