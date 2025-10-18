Rövidebb menetidő jön a MÁV-nál – most tényleg gyorsabb lesz az utazás

Október 19-én, vasárnap kezdődik a korábban már bejelentett, átmeneti időszak, amikor Debrecen és Nagykereki között szünetel a forgalom a 106-os vasútvonalon, a MÁV-csoport pedig pótlóbuszokkal szállítja utasait. A térségi polgármesterekkel is egyeztetett autóbusz-menetrendek jól illeszkednek a vonal vonzáskörzetében élők utazásai igényeihez, nem egy esetben pedig akár fél órával is gyorsabb eljutást kínálnak az ingázók számára – közölte október 17-én a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Életbe lép a pótlóbuszos közlekedés a 106-os vasútvonalon

Fotó: Vida Márton Péter

Hangsúlyozzák, hogy a 106-os vasútvonal nem szűnik meg, csak a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap. Így egy érintett pályaszakasz elbontását, valamint az új nyomvonal előkészítését és megépítését követően visszatér ide a vonatközlekedés – a MÁV-csoport szándékai szerint a korábbinál jobb menetrendi kínálat és általános szolgáltatási színvonal mellett.

