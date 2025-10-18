október 18., szombat

Lukács névnap

39 perce

Rövidebb menetidő jön a MÁV-nál – most tényleg gyorsabb lesz az utazás

Címkék#pótlóbusz#vasútvonal#Nagykereki

Október 18-án leáll a vonatközlekedés Debrecen és Nagykereki között. A 106-os vasútvonal átépítése alatt pótlóbuszok járnak.

Haon.hu

Október 19-én, vasárnap kezdődik a korábban már bejelentett, átmeneti időszak, amikor Debrecen és Nagykereki között szünetel a forgalom a 106-os vasútvonalon, a MÁV-csoport pedig pótlóbuszokkal szállítja utasait. A térségi polgármesterekkel is egyeztetett autóbusz-menetrendek jól illeszkednek a vonal vonzáskörzetében élők utazásai igényeihez, nem egy esetben pedig akár fél órával is gyorsabb eljutást kínálnak az ingázók számára – közölte október 17-én a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. 

106-os vasútvonal
Életbe lép a pótlóbuszos közlekedés a 106-os vasútvonalon
Fotó: Vida Márton Péter

Hangsúlyozzák, hogy a 106-os vasútvonal nem szűnik meg, csak a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap. Így egy érintett pályaszakasz elbontását, valamint az új nyomvonal előkészítését és megépítését követően visszatér ide a vonatközlekedés – a MÁV-csoport szándékai szerint a korábbinál jobb menetrendi kínálat és általános szolgáltatási színvonal mellett.

A 106-os vasútvonal átmeneti bezárásáról korábban írtunk:

A 106-os vasútvonal buszos pótlása kényelmesebb lesz az utasoknak

Október 19-től Debrecen és Nagykereki között már minden vonat helyett pótlóbuszokkal biztosítjuk az eljutást. A lehető legjobban igyekeztünk alkalmazkodni az ingázási igényekhez, ezért a buszok órás ütemben közlekednek kora reggeltől késő estig, de betétjáratok és gyorsjáratok is segítik a rugalmasabb eljutást, sőt a hajnali és késő éjszakai utazási lehetőséget is fenntartjuk a buszokkal.  

A buszos pótlást előzetesen egyeztettük a térség polgármestereivel is, akik elfogadták az ideiglenes pótlást és forgalmi rendet. Az elavult vonatoknál sokkal korszerűbb, klimatizált és a szigorúbb kibocsátási normáknak megfelelő, környezetbarát működésű Euro 6-os motorral szerelt buszokat állítunk forgalomba a pótlásra” – tudatja a MÁV.

Hozzáteszik, fentieken túl az átmeneti vasúti szünetelésnek további, az utazók számára ugyancsak előnyös oldala, hogy a buszjáratokkal akár félórával is rövidülhet a menetidő:

  • a vonatok jelenlegi mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc,
  • a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc,
  • a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon közlekedő Z506-os buszok menetideje pedig mindössze 56 perc.

A megállási helyek nem módosulnak egy kivételével: Konyár vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak meg a buszok.

„Az utasok számára fontos, hogy a pótlóbuszok többsége csatlakozik a Tokaj és a Nyírség InterCitykhez, így a továbbutazást is biztosítjuk a megszokott távolsági vonatokkal. Az állomásokon hirdetményeket, útbaigazító táblákat és térképeket helyeztünk ki, valamint a kezdeti időszakban a hangos utastájékoztató berendezésekben is bemondjuk a változást” – írják.

VMP20251016_106-os_vasútvonal_sajtótájékoztató_HAON_006
Egy időre árván maradnak a sínek
Fotó: Vida Márton Péter

Fejlesztési tervek vannak

A pótlóbuszokon az Autóbusz üzletszabályzat és az Autóbuszos Helyközi és Helyi Díjszabás előírásai érvényesek. A vasútvonalra elővételben megváltott menetjegyek az érvényességi idejükön belül felhasználhatók a buszokon.

Felhívják a figyelmet, hogy a 106-os vonalról szóló weboldalukon menetrendekkel, továbbá a buszmegállók vasútállomásoktól való távolságát is ábrázoló térképekkel segítik a buszokkal és az útvonalakkal kapcsolatos tájékozódást, eligazodást. Érdemes utazás előtt áttekinteni a fel- és leszállási pontokat, valamint indulási és érkezési időket.

Az új nyomvonal tervezetéről itt írtunk:

„A Debrecen–Nagykereki vonal a Debrecen–Berettyóújfalu–Biharkeresztes–Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor éled majd újjá, az új nyomvonal véglegesítését, a közbeszerzési eljárásokat, majd pedig a kivitelezést követően. A fejlesztésre vonatkozó tervek szerint a – részben 160 km/órás sebességre kiépítendő – nagyberuházás során a 106-os vonal is új nyomvonalat kap, amely Debrecen és Sáránd között, mintegy 11 kilométeres szakaszon párhuzamosan halad majd a létrejövő Debrecen–Nagyvárad vasútvonallal. Az előkészület során a terveket számos szereplő bevonásával egyeztetik: helyi önkormányzatok, Debrecen városa, a nagy munkaadók, az állami szervezetek, hatóságok és a MÁV, továbbá természetesen a projekt irányítója, az Építési és Közlekedési Minisztérium részt vesz a folyamatban” – közlik a tervezett projektről.

Ajánljuk még:

 

 

