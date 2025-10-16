október 16., csütörtök

Fejlesztés

23 perce

Megújul a 106-os vasútvonal, és épül a 104-es is!

Címkék#Debrecen#Nagykereki#Nagyvárad#MÁV

Sajtótájékoztatót tartottak Debrecenben a vitatott vasútfejlesztésről. A városvezetés hangsúlyozta: a 106-os vasútvonalat felújítják, nem pedig megszüntetik, ahogy azt egyes politikai szereplők terjesztik. Mutatjuk a részleteket!

Biró Soma

Barcsa Lajos alpolgármester és Pósán László országgyűlési képviselő csütörtökön tisztázta a 106-os vasútvonal körüli félreértéseket egy sajtótájékoztatón. Az alpolgármester rögtön a beszéde elején leszögezte, hogy több ellentmondás keveredett a médiában a felújítás kapcsán az elmúlt időszakban, ezért szerettek volna tiszta vizet önteni a pohárba.

106-os vasútvonal, vasút, vasútvonal, 104, 106, Debrecen
Nem megszűnik, hanem megújul a 106-os vasútvonal!
Forrás: Vida Márton Péter

Párhuzamos fejlesztés: megújul a 106-os vasútvonal és épül egy új nyomvonal is

Nagyon fontos tehát hangsúlyozni, hogy a 106-os vasútvonal nem megszűnik, hanem egy a közbeszerzési eljárásnak a keretében megújul

 – mondta Barcsa Lajos, aki részletesen ismertette a terveket.

Az alpolgármester elmagyarázta, hogy a jelenlegi 106-os nyomvonal nagyon régi, vonalvezetése miatt nagy sebességű vasúti közlekedésre alkalmatlan. Emellett a több évtizede fennálló hiátust, miszerint Nagyvárad és Debrecen között nincs közvetlen vasúti kapcsolat, meg akarják szüntetni. Jelenleg csak Püspökladányon keresztül, átszállással lehet eljutni az egyik városból a másikba, ami távol áll a 21. századi közlekedési követelményektől.

A megoldás, hogy kialakítanak Debrecen és Nagyvárad között egy közvetlen vasúti összeköttetést – ez lesz a 104-es vonal.

Ez oly módon történhet, hogy Derecske és Berettyóújfalu között egy teljesen új nyomvonal jön létre, valamint az első 12 km-en párhuzamosan a jelenlegi 106-os nyomvonalával egy új vasútvonal, a 104-es számú vasútvonal jönne létre. 12 kilométert követően pedig a 106-os és a 104-es elválik egymástól, és ezt követően Derecske irányába megy tovább a 104-es vasútvonal, és Derecskétől pedig Berettyóújfalun keresztül kapcsolódik be a Debrecen-Nagyvárad vasútvonal összeköttetésébe

 – részletezte Barcsa Lajos.

106-os vasútvonal, vasút, vasútvonal, 104, 106, Debrecen
Barcsa Lajos alpolgármester (balra) elmagyarázta a fejlesztési terveket
Forrás: Vida Márton Péter

Gyorsvasút és helyi járatok: mindkettőre szükség van

Ha gyorsforgalmi vasútvonalról beszélünk, akkor minimum 100 km/óráról vagy annál gyorsabb vasúti összeköttetésről beszélünk

– magyarázta Barcsa Lajos. Ez a 104-es gyorsvasút nem fog minden településen megállni, viszont versenyképes alternatívát kínál majd a közúti közlekedéssel szemben Nagyvárad és Debrecen között.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 106-os vasútvonalra továbbra is szükség van a kisebb települések kiszolgálása miatt.

 A 106-os Debrecen és Nagyvárad között megújul, és egyébként a teljes 106-os nyomvonal meg is fog maradni, továbbra is fog üzemelni

 – tette hozzá az alpolgármester.

VMP20251016_106-os_vasútvonal_sajtótájékoztató_HAON_008
Marad a 106-os és jön egy új vonal is - a 104-es
Forrás: Vida Márton Péter

Repülőtér-bővítés és zajcsökkenés

A fejlesztés aktualitását az adja, hogy a repülőtér kifutópályájának hosszabbítása miatt a 106-os jelenlegi nyomvonala rossz helyen van Debrecen térségében. Ezért szükséges a vasútvonalat nyugati irányba tolni és ezért fogja a MÁV ideiglenesen szüneteltetni a 106-os legelső részét.

Barcsa Lajos szerint a repülőtér kifutópályájának hosszabbítása jó hatással lesz a környéken élőkre is: – Ezáltal a leszállási sáv még magasabbra fog kerülni keleti irányból, a repülőgépek pedig még távolabb fognak kerülni a lakóterülettől, és így egy zajhatáscsökkenést is el fogunk tudni érni.

VMP20251016_106-os_vasútvonal_sajtótájékoztató_HAON_006
A repülőtéri fejlesztések miatt ki kell tolni a vasútvonalat nyugati irányba
Forrás: Vida Márton Péter

Politikai hergelés helyett tények

Pósán László országgyűlési képviselő kemény szavakkal illette a Tisza Párt helyi aktivistáit és a félretájékoztatást.

Az egyik megállapítás, vagy ha úgy tetszik, rosszindulatú és fals információközlés, az az, amit a Tisza Párt egyik helyi szigete terjeszt, amelyik magát Mikepércsi Anyáknak nevezi

 – kezdte a képviselő. Szerinte ez egy pártaktivista csoport, amely debreceni ügyekbe akar beleszólni.

– Azt állítják, és azt állítja az őket kiszolgáló média is, hogy itt nem lesz vonat és az emberek nem jutnak el a munkahelyükre. Ez úgy, ahogy van, egy ordas nagy hazugság – jelentette ki határozottan Pósán László.

A 106-os vasútvonal érintett szakaszának kiváltására vonatpótló autóbuszok járnak majd Debrecen és Nagykereki között. Erről, illetve ezek menetrendjéről legutóbb ebben a cikkünkben írtunk részletesebben:

106-os vasútvonal, vasút, vasútvonal, 104, 106, Debrecen
Pósán László országgyűlési képviselő a baloldali álhírekről beszélt a sajtótájékoztatón
Forrás: Vida Márton Péter

Az EU-s források blokkolásának következményei

A képviselő különösen felháborítónak tartja, hogy pont azok kritizálják a MÁV-ot a felújítás elmaradása miatt, akik megakadályozták az ehhez szükséges uniós források lehívását.

A magyar állam részéről a közlekedésfejlesztéshez benyújtott uniós forrásokra támasztott pályázatait pontosan a Tisza Párt akadályozta, de nem is kicsit, hanem nagyon, meg egyéb baloldalon lévő pártok, mint a DK

 – mondta Pósán László, hozzátéve, hogy erről nemrég maga Lázár János miniszter is nyilatkozott.

– Tehát megakadályozzák, hogy ez a forrás idejöjjön, majd utána elmondják, hogy mégis csak nonszensz, hogy a MÁV meg nem csinált semmit. Hát ennél bicskanyitogatóbbat nehéz mondani – fogalmazott a képviselő.

Évtizedes álom válhat valóra

Pósán László emlékeztetett arra is, hogy már 1998-ban, amikor Kósa Lajos polgármester lett, felvetette a Nagyvárad-Debrecen kapcsolat fontosságát.

A gazdasági erőket úgy lehet megsokszorozni, hogyha összekapaszkodunk, ha összefogunk

 – idézte a korábbi elképzeléseket.

A képviselő szerint az úthálózat fejlesztése már rendben van, de a vasúti összeköttetés még hiányzik. – Ennek az építése fog majd elkezdődni. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek az előnyére és nem a hátrányára válik – zárta gondolatait, felszólítva a kritikusokat, hogy fejezzék be a hergelést és a hangulatkeltést.

