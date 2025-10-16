Megújul a 106-os vasútvonal, és épül a 104-es is!

Barcsa Lajos alpolgármester és Pósán László országgyűlési képviselő csütörtökön tisztázta a 106-os vasútvonal körüli félreértéseket egy sajtótájékoztatón. Az alpolgármester rögtön a beszéde elején leszögezte, hogy több ellentmondás keveredett a médiában a felújítás kapcsán az elmúlt időszakban, ezért szerettek volna tiszta vizet önteni a pohárba.

Nem megszűnik, hanem megújul a 106-os vasútvonal!

Forrás: Vida Márton Péter

Párhuzamos fejlesztés: megújul a 106-os vasútvonal és épül egy új nyomvonal is

Nagyon fontos tehát hangsúlyozni, hogy a 106-os vasútvonal nem megszűnik, hanem egy a közbeszerzési eljárásnak a keretében megújul

– mondta Barcsa Lajos, aki részletesen ismertette a terveket.

Az alpolgármester elmagyarázta, hogy a jelenlegi 106-os nyomvonal nagyon régi, vonalvezetése miatt nagy sebességű vasúti közlekedésre alkalmatlan. Emellett a több évtizede fennálló hiátust, miszerint Nagyvárad és Debrecen között nincs közvetlen vasúti kapcsolat, meg akarják szüntetni. Jelenleg csak Püspökladányon keresztül, átszállással lehet eljutni az egyik városból a másikba, ami távol áll a 21. századi közlekedési követelményektől.

A megoldás, hogy kialakítanak Debrecen és Nagyvárad között egy közvetlen vasúti összeköttetést – ez lesz a 104-es vonal.

Ez oly módon történhet, hogy Derecske és Berettyóújfalu között egy teljesen új nyomvonal jön létre, valamint az első 12 km-en párhuzamosan a jelenlegi 106-os nyomvonalával egy új vasútvonal, a 104-es számú vasútvonal jönne létre. 12 kilométert követően pedig a 106-os és a 104-es elválik egymástól, és ezt követően Derecske irányába megy tovább a 104-es vasútvonal, és Derecskétől pedig Berettyóújfalun keresztül kapcsolódik be a Debrecen-Nagyvárad vasútvonal összeköttetésébe

– részletezte Barcsa Lajos.

Barcsa Lajos alpolgármester (balra) elmagyarázta a fejlesztési terveket

Forrás: Vida Márton Péter

Gyorsvasút és helyi járatok: mindkettőre szükség van

Ha gyorsforgalmi vasútvonalról beszélünk, akkor minimum 100 km/óráról vagy annál gyorsabb vasúti összeköttetésről beszélünk

– magyarázta Barcsa Lajos. Ez a 104-es gyorsvasút nem fog minden településen megállni, viszont versenyképes alternatívát kínál majd a közúti közlekedéssel szemben Nagyvárad és Debrecen között.