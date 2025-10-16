23 perce
Megújul a 106-os vasútvonal, és épül a 104-es is!
Sajtótájékoztatót tartottak Debrecenben a vitatott vasútfejlesztésről. A városvezetés hangsúlyozta: a 106-os vasútvonalat felújítják, nem pedig megszüntetik, ahogy azt egyes politikai szereplők terjesztik. Mutatjuk a részleteket!
Barcsa Lajos alpolgármester és Pósán László országgyűlési képviselő csütörtökön tisztázta a 106-os vasútvonal körüli félreértéseket egy sajtótájékoztatón. Az alpolgármester rögtön a beszéde elején leszögezte, hogy több ellentmondás keveredett a médiában a felújítás kapcsán az elmúlt időszakban, ezért szerettek volna tiszta vizet önteni a pohárba.
Párhuzamos fejlesztés: megújul a 106-os vasútvonal és épül egy új nyomvonal is
Nagyon fontos tehát hangsúlyozni, hogy a 106-os vasútvonal nem megszűnik, hanem egy a közbeszerzési eljárásnak a keretében megújul
– mondta Barcsa Lajos, aki részletesen ismertette a terveket.
Az alpolgármester elmagyarázta, hogy a jelenlegi 106-os nyomvonal nagyon régi, vonalvezetése miatt nagy sebességű vasúti közlekedésre alkalmatlan. Emellett a több évtizede fennálló hiátust, miszerint Nagyvárad és Debrecen között nincs közvetlen vasúti kapcsolat, meg akarják szüntetni. Jelenleg csak Püspökladányon keresztül, átszállással lehet eljutni az egyik városból a másikba, ami távol áll a 21. századi közlekedési követelményektől.
A megoldás, hogy kialakítanak Debrecen és Nagyvárad között egy közvetlen vasúti összeköttetést – ez lesz a 104-es vonal.
Ez oly módon történhet, hogy Derecske és Berettyóújfalu között egy teljesen új nyomvonal jön létre, valamint az első 12 km-en párhuzamosan a jelenlegi 106-os nyomvonalával egy új vasútvonal, a 104-es számú vasútvonal jönne létre. 12 kilométert követően pedig a 106-os és a 104-es elválik egymástól, és ezt követően Derecske irányába megy tovább a 104-es vasútvonal, és Derecskétől pedig Berettyóújfalun keresztül kapcsolódik be a Debrecen-Nagyvárad vasútvonal összeköttetésébe
– részletezte Barcsa Lajos.
Gyorsvasút és helyi járatok: mindkettőre szükség van
Ha gyorsforgalmi vasútvonalról beszélünk, akkor minimum 100 km/óráról vagy annál gyorsabb vasúti összeköttetésről beszélünk
– magyarázta Barcsa Lajos. Ez a 104-es gyorsvasút nem fog minden településen megállni, viszont versenyképes alternatívát kínál majd a közúti közlekedéssel szemben Nagyvárad és Debrecen között.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 106-os vasútvonalra továbbra is szükség van a kisebb települések kiszolgálása miatt.
A 106-os Debrecen és Nagyvárad között megújul, és egyébként a teljes 106-os nyomvonal meg is fog maradni, továbbra is fog üzemelni
– tette hozzá az alpolgármester.
Repülőtér-bővítés és zajcsökkenés
A fejlesztés aktualitását az adja, hogy a repülőtér kifutópályájának hosszabbítása miatt a 106-os jelenlegi nyomvonala rossz helyen van Debrecen térségében. Ezért szükséges a vasútvonalat nyugati irányba tolni és ezért fogja a MÁV ideiglenesen szüneteltetni a 106-os legelső részét.
Barcsa Lajos szerint a repülőtér kifutópályájának hosszabbítása jó hatással lesz a környéken élőkre is: – Ezáltal a leszállási sáv még magasabbra fog kerülni keleti irányból, a repülőgépek pedig még távolabb fognak kerülni a lakóterülettől, és így egy zajhatáscsökkenést is el fogunk tudni érni.
Politikai hergelés helyett tények
Pósán László országgyűlési képviselő kemény szavakkal illette a Tisza Párt helyi aktivistáit és a félretájékoztatást.
Az egyik megállapítás, vagy ha úgy tetszik, rosszindulatú és fals információközlés, az az, amit a Tisza Párt egyik helyi szigete terjeszt, amelyik magát Mikepércsi Anyáknak nevezi
– kezdte a képviselő. Szerinte ez egy pártaktivista csoport, amely debreceni ügyekbe akar beleszólni.
– Azt állítják, és azt állítja az őket kiszolgáló média is, hogy itt nem lesz vonat és az emberek nem jutnak el a munkahelyükre. Ez úgy, ahogy van, egy ordas nagy hazugság – jelentette ki határozottan Pósán László.
A 106-os vasútvonal érintett szakaszának kiváltására vonatpótló autóbuszok járnak majd Debrecen és Nagykereki között. Erről, illetve ezek menetrendjéről legutóbb ebben a cikkünkben írtunk részletesebben:
Vitányi István: „Pusztán politikai hergelés a 106-os vasútvonal miatti tüntetés!”
Az EU-s források blokkolásának következményei
A képviselő különösen felháborítónak tartja, hogy pont azok kritizálják a MÁV-ot a felújítás elmaradása miatt, akik megakadályozták az ehhez szükséges uniós források lehívását.
A magyar állam részéről a közlekedésfejlesztéshez benyújtott uniós forrásokra támasztott pályázatait pontosan a Tisza Párt akadályozta, de nem is kicsit, hanem nagyon, meg egyéb baloldalon lévő pártok, mint a DK
– mondta Pósán László, hozzátéve, hogy erről nemrég maga Lázár János miniszter is nyilatkozott.
– Tehát megakadályozzák, hogy ez a forrás idejöjjön, majd utána elmondják, hogy mégis csak nonszensz, hogy a MÁV meg nem csinált semmit. Hát ennél bicskanyitogatóbbat nehéz mondani – fogalmazott a képviselő.
Évtizedes álom válhat valóra
Pósán László emlékeztetett arra is, hogy már 1998-ban, amikor Kósa Lajos polgármester lett, felvetette a Nagyvárad-Debrecen kapcsolat fontosságát.
A gazdasági erőket úgy lehet megsokszorozni, hogyha összekapaszkodunk, ha összefogunk
– idézte a korábbi elképzeléseket.
A képviselő szerint az úthálózat fejlesztése már rendben van, de a vasúti összeköttetés még hiányzik. – Ennek az építése fog majd elkezdődni. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek az előnyére és nem a hátrányára válik – zárta gondolatait, felszólítva a kritikusokat, hogy fejezzék be a hergelést és a hangulatkeltést.
