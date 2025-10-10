Így fog futni az új nyomvonal Debrecen és Nagykereki között – tisztázta a pletykákat az önkormányzat

Ahogy arról már portálunk is többször beszámolt, új nyomvonalat kap az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a Debrecent és Nagykerekit összekötő 106-os vasútvonal. Az önkormányzat úgy fogalmazott, Debrecen szempontjából az új nyomvonalra történő áthelyezés azért fontos, mert jelenleg akadályozza a debreceni repülőtér fejlesztését, ugyanis folyamatban van a debreceni repülőtér futópályájának tervezése, amely érinti a 106-os vasútvonalat. A témával a Debreciner is foglalkozott, akik azt írják, hogy lakóövezeten belül is elhaladna az új nyomvonal, sőt, egy jelenleg is lakott lakás területén is keresztülmenne.

Reagált az önkormányzat, nem fog Szepesen végigmenni a 106-os vasútvonal új nyomvonala

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Riportjukban azt is hozzáteszik, a városrész mellett haladó nyomvonal gyakorlatilag a kertek végében, néhol egy-egy lakóház ablaka alatt menne el a tervek szerint.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az önkormányzat csütörtökön reagált a híresztelésekre.

Önkormányzatunk 2025. október 2-án adott ki közleményt a Debrecen-Nagykereki 106-os vasútvonal átépítésével kapcsolatban. Ahogyan az a 2025. január végén, a Régi Városháza épületében tartott lakossági egyezetetésen is elhangzott: soha nem volt arra irányuló szándék, hogy a 106-os vasútvonal nyomvonala Szepes lakóterületén belül legyen átvezetve. Az új nyomvonalterv az autópálya és Szepes közötti területen épül meg.

– írták a portálunknak elküldött közleményükben.

Ajánljuk még: