1 órája
Feloldották a vágányzárat: Új menetrenddel indul tovább a Zsuzsi Erdei Vasút
Változik a menetrend, és a megszokott indulási helyszín is újra elérhetővé válik.
Véget ért a vágányzár a Komáromi Csipkés György téren, így a szerelvények ismét a Ruyter utcai állomásról indulnak – közölte a DKV. A változással összhangban szeptember 16-tól módosul a Zsuzsi Erdei Vasút menetrendje is.
Mit kell tudni a Zsuzsi Erdei Vasút új menetrendjéről?
A közlemény szerint szeptember 16. és 28. között szerdánként a vonatok a Ruyter utcai állomásról 8.30-kor és 12.30-kor, Hármashegyaljáról pedig 11.00-kor és 14.30-kor indulnak. Hétvégenként a szerelvények a Ruyter utcáról 9.30-kor és 14.00-kor, Hármashegyaljáról pedig 12.30-kor és 16.30-kor közlekednek.
A debreceni társaság köszöni az utasok eddigi türelmét és megértését.
