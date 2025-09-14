Szüreti különlegességekkel zárja a szezont a Zsuzsi vasút

Szeptember 28-án, vasárnap indítja idei utolsó menetrend szerinti járatát a debreceni Zsuzsi Erdei Vasút, amelyet ezúttal szüreti programmal tesznek emlékezetessé az utasok számára – tudatta portálunkkal közleményében a DKV Zrt.

Vasárnap tartja idei utolsó menetrend szerinti járatát a Zsuzsi Erdei Vasút

Forrás: Napló-archív

Számos programmal vár a Zsuzsi Erdei Vasút utolsó járata

A Ruyter utcai állomásról 9:30-kor induló, majd 12.30-kor Hármashegyaljáról visszatérő szerelvényen nemcsak az őszi erdő hangulata várja az érdeklődőket, hanem ínycsiklandó gasztronómiai élmények is. Must, kézműves csokoládé, szőlő burger és más szezonális finomságok teszik teljessé a napot, amely egy kellemes túrával is kiegészül.

A program normál díjszabással, túrajegy váltásával vehető igénybe. További információk a Zsuzsi Erdei Vasút Facebook-oldalán találhatók.

