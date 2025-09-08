Napokon belül bezár a népszerű zöldséges a 35-ös főút mellett! Ez bizony szomorú…

Idén szeptember 10-én nyit ki utoljára a népszerű zöldséges a 35-ös főút mellett, Hajdúböszörmény és Bodaszőlő között. Erről a kereskedés a Facebook-oldalán számolt be. Hétfőn megírták, utolsó előtti napjuk a hétfő, ugyanis kedden este bezár a zöldségesbódé. Felhívták a figyelmet, érkezett még friss árujuk, továbbá van friss lecsópaprika, illetve még egy konténer fekete dinnye a vásárlóik kedvéért.

Véget ért az idei szezon a 35-ös főút melletti zöldségesnél, de jövőre találkozunk a kereskedőkkel!

Forrás: Napló-archív

Bezár a zöldségesbódé

Júliusban a Haon stábja szemügyre vette, milyen finomságokat árulnak a 35-ösön. Mindenféle gyümölcs és zöldség helyet kapott a ládákban, és amiből csak lehetett, magyar áru volt. Korábbi cikkünkből kiderült, a zöldséges vezetői, Czirják György és párja, Komjáthi Ivett 10 éve foglalkoznak zöldség és gyümölcs értékesítésével, azonban csak időszakosan. Tavasszal megnyitja kapuit a bolt, nyár végén bezárja.

Tavaly májusban, idén júniusban kezdtük meg az értékesítést, ez mindig időjárásfüggő. De hiába 2025-ben kicsit később kezdtük meg a szezont, ettől függetlenül semmi ok a panaszra. Idén is nagyon jó szezont zártunk, de most már ideje nekünk is pihenni. A szeszélyes időjárás, a korai fagy hatással volt a magyar termésre, ezt mi is megéreztük. Nem feltétlen tudtunk mindenből hazait árulni, pedig mindig ez az első, legfontosabb szempont. Voltak gyümölcsök, amikből mi is az import terméket értékesítettük (egy ideig, vagy amíg nem érett meg a hazai), gondolok itt a körtére vagy a barackra. A dinnyét Konyárról szállítottuk, nagyon édes, lédús, és egyébként szilvából is volt/van hazai bőven

– sorolta a Haon érdeklődésére Ivett, akivel minden bizonnyal jövőre, 2026 tavaszán is biztosan találkozhatunk majd a zöldségesbódénál.

