Így lehet saját házad, ha nem jön össze az Otthon Start lakáshitel

Vitathatatlan, hogy az Otthon Start program beindította az egyébként sem belassult ingatlanpiac vérkeringését. A kormány néhány hónapja bejelentett, első lakásvásárlóknak szánt, 3 százalékos fix kamatozású lakáshitele szeptember 1-jétől elrajtolt, a finomhangolást követően pedig a magyar közlönyben is megjelentek a pontos részletek a jogszabályra vonatkozóan. Számos írást találni arról a világhálón, hogy a zártkerti ingatlanok szempontjából nagy változást hozhat az ezzel párhuzamosan elérhetővé tett ingatlan-nyilvántartási rendelet. Ez a törvény azok számára jelenthet megváltást, akik az Otthon Starttal legfeljebb felvehető 50 millió forintos hitelből nem találnak megfelelő kertes házat, esetleg a 10 százalékos önerőre sem futja, ám elvágyódnak a panellakásból, és beérnék egy csendes, külvárosi ingatlannal.

Eljöhet a zártkerti ingatlanok ideje

Forrás: Illusztráció: MW-archív

A Haon Balogh Lászlót, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezte általánosságban arról, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik zártkerti ingatlant vásárolnának, illetve Debrecen sajátos helyzetére is kitértünk.

A zártkerti ingatlanok önmagában is egy izgalmas területét képezik a lakáspiacnak. Az eredeti céljuknak megfelelően a nagyvárosokban élők számára nyújtott lehetőséget arra, hogy némi zöldterülettel rendelkező telkük, kertjük legyen. Az utóbbi 10-20 évben más funkciót is kaptak, az emelkedő ingatlanárak következtében. Ez Debrecenre különösen igaz, hiszen már budapesti árszinteken lehet vásárolni, a négyzetméterárak átlagosan már súrolják az egymillió forintos lélektani határt

– vázolta fel az elemző.

A zártkerti ingatlanok előnye és buktatója

A szakember kifejtette, a zártkerti telkeken tulajdonképpen lakhatásra alkalmas épületeket is el lehet helyezni, nyilván alacsony beépíthetőség mellett, hiszen a telek 3 százalékán húzható fel épület, így viszonylag nagy alapterületre van szükség. Ráadásul más akadályok is gördülnek a vásárlók elé: például az, hogy a bankok nem szívesen vagy egyáltalán nem hitelezik ezeket az ingatlanokat, mivel a telken található házak nem kapnak lakóépület besorolást. Ha ez a fajta átminősítés nem történik meg, lakcímet sem lehet kiváltani rá, ami sokrétű kihívásokat okozhat, többek közt a lakcímhez kötött szolgáltatások elmaradását. Cserébe 30-40 százalékkal is olcsóbbak lehetnek, mint egy hasonló méretű, belterületi ingatlan.