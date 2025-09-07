3 órája
Így lehet saját házad, ha nem jön össze az Otthon Start lakáshitel
Debrecen lakóövezetei egyértelműen a külterületek felé terjeszkednek. Elhozhatják-e a zártkerti ingatlanok a megváltást, és miben segíthet az önkormányzat? Az elemző szerint ezen övezetek sorsa még ezután dől el.
Vitathatatlan, hogy az Otthon Start program beindította az egyébként sem belassult ingatlanpiac vérkeringését. A kormány néhány hónapja bejelentett, első lakásvásárlóknak szánt, 3 százalékos fix kamatozású lakáshitele szeptember 1-jétől elrajtolt, a finomhangolást követően pedig a magyar közlönyben is megjelentek a pontos részletek a jogszabályra vonatkozóan. Számos írást találni arról a világhálón, hogy a zártkerti ingatlanok szempontjából nagy változást hozhat az ezzel párhuzamosan elérhetővé tett ingatlan-nyilvántartási rendelet. Ez a törvény azok számára jelenthet megváltást, akik az Otthon Starttal legfeljebb felvehető 50 millió forintos hitelből nem találnak megfelelő kertes házat, esetleg a 10 százalékos önerőre sem futja, ám elvágyódnak a panellakásból, és beérnék egy csendes, külvárosi ingatlannal.
A Haon Balogh Lászlót, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezte általánosságban arról, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik zártkerti ingatlant vásárolnának, illetve Debrecen sajátos helyzetére is kitértünk.
A zártkerti ingatlanok önmagában is egy izgalmas területét képezik a lakáspiacnak. Az eredeti céljuknak megfelelően a nagyvárosokban élők számára nyújtott lehetőséget arra, hogy némi zöldterülettel rendelkező telkük, kertjük legyen. Az utóbbi 10-20 évben más funkciót is kaptak, az emelkedő ingatlanárak következtében. Ez Debrecenre különösen igaz, hiszen már budapesti árszinteken lehet vásárolni, a négyzetméterárak átlagosan már súrolják az egymillió forintos lélektani határt
– vázolta fel az elemző.
A zártkerti ingatlanok előnye és buktatója
A szakember kifejtette, a zártkerti telkeken tulajdonképpen lakhatásra alkalmas épületeket is el lehet helyezni, nyilván alacsony beépíthetőség mellett, hiszen a telek 3 százalékán húzható fel épület, így viszonylag nagy alapterületre van szükség. Ráadásul más akadályok is gördülnek a vásárlók elé: például az, hogy a bankok nem szívesen vagy egyáltalán nem hitelezik ezeket az ingatlanokat, mivel a telken található házak nem kapnak lakóépület besorolást. Ha ez a fajta átminősítés nem történik meg, lakcímet sem lehet kiváltani rá, ami sokrétű kihívásokat okozhat, többek közt a lakcímhez kötött szolgáltatások elmaradását. Cserébe 30-40 százalékkal is olcsóbbak lehetnek, mint egy hasonló méretű, belterületi ingatlan.
Volt egy időszak, amíg a zártkerti ingatlanokat könnyen és problémamentesen át lehetett minősíttetni, ezt követően a díja jelentősen megugrott. Most azonban új fejezetet nyithat az, hogy az önkormányzatok is lehetőséget kaptak, hogy az átminősítést megtegyék. Így mondhatni nem egy lefutott meccs, hogy mi lesz a zártkerti ingatlanok sorsa
– vélekedett, hozzátéve, ha a zártkertiek belterületi lakóingatlanná minősíthetőek lesznek, abban az esetben Otthon Start hitelt is lehet rájuk igényelni, ami növeli a keresletet. Felmerülhet a kérdés:
ha az önkormányzatoknak csak egy tollvonásba kerülne, hogy az állampolgárokkal jót tegyenek, miért ne segítenének?
Csakhogy az éremnek van egy másik oldala is az elemző szerint: ha az emberek tömegesen kezdenek zárkertekbe költözni, az előbb-utóbb igényekkel is párosul. Így az utak aszfaltozása, a közművek bővítése is szükségessé válik, ami hatalmas anyagi terhet ró az önkormányzatokra. Egyes városrészekben ugyanis még nem épült ki ez az infrastrukturális környezet, máshol pedig ugyan adott, de a szükségesnél sokkal kisebb kapacitás áll rendelkezésre. Tehát, ha egy városi peremvidékre becsatlakozna egy zártkerti övezet, nem biztos, hogy a víz- és csatornarendszere, a gáz- vagy az áramhálózat gond nélkül ki tudja szolgálni, és ne okozna fennakadásokat a már meglévő lakóterületeken.
Apró lépésekben olvadhatnak be a zártkertek
Balogh László azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy az önkormányzatok lépésről lépésre fognak haladni. Debrecen esetében ez fokozottan igaz lehet, hiszen a város egy olyan növekedési pályán van gazdasági fejlődés és a népesség szempontjából is, így szükséges lesz az új területek bevonása.
Megjegyezte, a zártkerti ingatlanok kérdésében nincs társadalmi konszenzus, mivel létezik egy nem túl hangos csoportja az embereknek, akik eleve egy csendes, zártkerti övezetként szeretnék megőrizni a lakhelyüket vagy gyümölcsöskertjüket, ahová elvonulhatnak. Feltehetőleg ők nem pártolnák a belterületté nyilvánítást.
A hajdú-bihari ingatlanpiaci helyzetről több alkalommal is írtunk már. Legutóbb a vármegye legdrágább ingatlanjai közül válogattunk, megvizsgáltuk már azt is, mire elég az 50 millió forint maximálisan felvehető hitel Debrecenben, de arról is írtunk, milyen lehetőségei vannak a szerényebb jövedelműeknek, ha nem bánják, hogy egy Debrecentől távolabb eső településre kell költözniük:
