Debrecenből Máriapócsig zarándokoltak az édesapák - fotóval
Különleges programot tartottak pénteken. A zarándoklat során az édesapák támogatásával készített keresztet is megáldották.
Apák zarándoklatát fogadhatták a helyiek Martinkán a Debreceni Görögkatolikus Parókia szervezésében, ahol az édesapák támogatásával elkészített keresztet ünnepélyes keretek között áldotta meg Dr. Nyírán János görögkatolikus metropolita, Dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatala főhelynöke, vezető atya és Terdik János pasztorális helynök, a zarándoklat vezetője.
Az önkormányzat nevében a zarándoklókat, kedves megjelenteket köszöntötte Dandé Lászlóné és Murguly Gábor alpolgármesterek, valamint Fekete Róbert önkormányzati képviselő.
A zarándokút szeptember 26-án a reggeli órákban indult a Debrecen-Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomtól Nyíradonyon keresztül a Máriapócsi Kegytemplomhoz.
