Debrecenből Máriapócsig zarándokoltak az édesapák - fotóval

Apák zarándoklatát fogadhatták a helyiek Martinkán a Debreceni Görögkatolikus Parókia szervezésében, ahol az édesapák támogatásával elkészített keresztet ünnepélyes keretek között áldotta meg Dr. Nyírán János görögkatolikus metropolita, Dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatala főhelynöke, vezető atya és Terdik János pasztorális helynök, a zarándoklat vezetője.

Zarándoklatot tartottak az édesapák Debrecenből Máriapócsig

Forrás: Dandé Melinda

Az önkormányzat nevében a zarándoklókat, kedves megjelenteket köszöntötte Dandé Lászlóné és Murguly Gábor alpolgármesterek, valamint Fekete Róbert önkormányzati képviselő.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A zarándokút szeptember 26-án a reggeli órákban indult a Debrecen-Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomtól Nyíradonyon keresztül a Máriapócsi Kegytemplomhoz.

Ez is érdekelhet: