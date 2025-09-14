Már a gasztrokaland ízei az egekbe repítettek, és még utána jött a buli a Zamat Fesztiválon! –fotókkal

A debreceni Zamat Fesztivál szombati napján a délután közepén érkeztünk a helyszínre. A fő sátorban hosszú asztalsorok várták a vendégeket, míg a színpadon már javában próbáltak a zenészek az esti koncertekre. A hangulat családias volt – ugrálóvárak és csúszdák szórakoztatták a gyerekeket, miközben a felnőttek a különböző standok között sétálgatva kóstolhatták a helyi és nemzetközi ízeket.

Sokan barátokkal mentek ki a Zamat Fesztivál második napjára Szombaton

Forrás: Katona Ákos

Karcagi birkapörkölt és gasztroblogger-finomságok

Sebők Dávid, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének képviselője másodszor vett részt a fesztiválon.

Mi igazából azért jöttünk ki, hogy a karcagi birkafőzők egyesületének a hagyományát, tehát a főzési módot továbbvigyük, hírnevet szerezzünk neki

– mesélte. A jó birkapörkölt titkáról azt árulta el, hogy a legfontosabb a minőségi alapanyag: jó vágóbirka kell hozzá, valamint hagyományos és kiváló minőségű fűszerezés. Mint mondta, sok emberrel találkoztak már, akik eleinte idegenkedett a birkapörkölttől, de miután megkóstolták az övéket, megszerették az ételt.

Mautner Zsófia gasztroblogger, író és műsorvezető szombat délután tartott főzőbemutatót a gasztroszínpadon. A szilva volt előadásának középpontjában – készített hagyományos nagykunsági pötyőkét, amit friss kunmadarasi ferdinánddal kínált, valamint egy különleges sült céklasalátát grúz ihletésű, csípős-fokhagymás szilvaöntettel.

Volt egy kisfiú, olyan 10-11 körülinek néztem, és elmondta az anyukája, hogy ő utálja a kaprot, úgyhogy amikor meghallotta, hogy az ételemben kapor van, akkor először dobott egy hátast, de megkóstolták, és végül azt mondta, hogy ez volt a nap fénypontja

– mesélte mosolyogva a séf.

Sorokban várakoztak a különböző éttermek standjainál a vendégek

Forrás: Katona Ákos

Mit kóstoltak a Zamat Fesztivál vendégei?

A látogatók között találkoztunk Józsa Máriával, aki minden évben kilátogat a rendezvényre.

Ettük a marhapörköltet, ettük a slambucot, ittam sört hozzá, most ittam az előbb egy kis félédes bort

– sorolta lelkesen, hozzátéve, hogy számára minden nagyon ízlett, amit eddig a fesztiválon próbált.

Szakály Tamásné Szilvia elsősorban a kézműves termékek miatt érkezett, és vásárolt is marhapörköltet elvitelre. A helyszínen mézet és többféle csokoládét is kóstolt.

Most már vannak újabb dolgok, amiket készítenek, és azért ez nagyon jó, mert én is befőzök otthon, és akkor így inspirálódok és már mindjárt másabb az ízvilága mindennek

– mondta.