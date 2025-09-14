13 perce
Már a gasztrokaland ízei az egekbe repítettek, és még utána jött a buli a Zamat Fesztiválon! –fotókkal
Hétvégén ismét benépesült a Nagyerdei Stadion környéke. A Zamat Fesztivál változatos ételkínálattal, főzőbemutatókkal és koncertekkel várta vendégeit.
A debreceni Zamat Fesztivál szombati napján a délután közepén érkeztünk a helyszínre. A fő sátorban hosszú asztalsorok várták a vendégeket, míg a színpadon már javában próbáltak a zenészek az esti koncertekre. A hangulat családias volt – ugrálóvárak és csúszdák szórakoztatták a gyerekeket, miközben a felnőttek a különböző standok között sétálgatva kóstolhatták a helyi és nemzetközi ízeket.
Karcagi birkapörkölt és gasztroblogger-finomságok
Sebők Dávid, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének képviselője másodszor vett részt a fesztiválon.
Mi igazából azért jöttünk ki, hogy a karcagi birkafőzők egyesületének a hagyományát, tehát a főzési módot továbbvigyük, hírnevet szerezzünk neki
– mesélte. A jó birkapörkölt titkáról azt árulta el, hogy a legfontosabb a minőségi alapanyag: jó vágóbirka kell hozzá, valamint hagyományos és kiváló minőségű fűszerezés. Mint mondta, sok emberrel találkoztak már, akik eleinte idegenkedett a birkapörkölttől, de miután megkóstolták az övéket, megszerették az ételt.
Mautner Zsófia gasztroblogger, író és műsorvezető szombat délután tartott főzőbemutatót a gasztroszínpadon. A szilva volt előadásának középpontjában – készített hagyományos nagykunsági pötyőkét, amit friss kunmadarasi ferdinánddal kínált, valamint egy különleges sült céklasalátát grúz ihletésű, csípős-fokhagymás szilvaöntettel.
Volt egy kisfiú, olyan 10-11 körülinek néztem, és elmondta az anyukája, hogy ő utálja a kaprot, úgyhogy amikor meghallotta, hogy az ételemben kapor van, akkor először dobott egy hátast, de megkóstolták, és végül azt mondta, hogy ez volt a nap fénypontja
– mesélte mosolyogva a séf.
Mit kóstoltak a Zamat Fesztivál vendégei?
A látogatók között találkoztunk Józsa Máriával, aki minden évben kilátogat a rendezvényre.
Ettük a marhapörköltet, ettük a slambucot, ittam sört hozzá, most ittam az előbb egy kis félédes bort
– sorolta lelkesen, hozzátéve, hogy számára minden nagyon ízlett, amit eddig a fesztiválon próbált.
Szakály Tamásné Szilvia elsősorban a kézműves termékek miatt érkezett, és vásárolt is marhapörköltet elvitelre. A helyszínen mézet és többféle csokoládét is kóstolt.
Most már vannak újabb dolgok, amiket készítenek, és azért ez nagyon jó, mert én is befőzök otthon, és akkor így inspirálódok és már mindjárt másabb az ízvilága mindennek
– mondta.
Szabó Zsófia és barátnője, Böszörményi Panni a Pálma étteremtől kóstolták a baconbe tekert, camembert sajttal töltött csirkemellet, ami mindkettőjüknek nagyon ízlett. Böszörményi Panni elmondta, hogy minden évben kijön, főleg az ételek és italok miatt, bár most az alkohol kimaradt, mert dolgoznia kellett utána.
Dóra férjével és kisgyermekével érkezett. Ők elsősorban a gyerekprogramok miatt látogattak ki, de ebédelni is szerettek volna. A marhapörköltet slambuccal kóstolták meg, szerintük is nagyon finom volt.
Most azért még inkább csak ilyen teadélutánszerű hangulat van, de szerintem este majd lesz buli
– mondta az anyuka.
Zenei kavalkád és vasárnapi folytatás
A szombati program gazdag volt: reggel páros kolbásztöltő verseny indította a napot, délután Bernáth József és Mautner Zsófia gasztroshowja következett, majd este a Honeybeast és az EDDA Művek lépett fel a nagyszínpadon. 17 óráig ingyenesen lehetett bejárni a helyszínt, így voltak ,akik csak eddig maradtak, sokan viszont még ezután érkeztek az esti bulira.
A Zamat Fesztivál vasárnap Szabi a pék és Rácz Jenő gasztroshowjával folytatódott. A fesztivál különböző éttermek – köztük a Beer and Wurst, Belga étterem, Csakhal bisztró, Viktória étterem, Deszka, Balkán étterem és Szmöre burger – kínálatát vonultatta fel, míg az italstandoknál a Borsziget, Panyolai pálinkák, Várda Distillery és más pálinkaházak termékei várták a kóstolni vágyókat.
A vendégek összességében pozitívan értékelték a rendezvényt. Szabó Zsófia 9-et, Böszörményi Panni pedig 8-at adott rá 10-ből, de megjegyezték, hogy beszélgetni néha kicsit nehéz volt, mert időnként túl hangos volt a zene. Józsa Mária szerint mindenki nagyon kedves volt és öröm volt a fesztiválon sétálni, bár megjegyezte, hogy a nagyobb tömeg úgyis majd este érkezik.
Képeink a szombati napról:
Ilyen volt a Zamat Fesztivál szombati napjaFotók: Katona Ákos
