Buli, buli, buli!

55 perce

Így indult az idei Zamat Fesztivál, fotókon a pénteki buli legjobb pillanatai! – videóval!

Címkék#programajánló#debrecen#zamat fesztivál#Nagyerdő#gasztro#koncert

Sztárfellépők, finom falatok, koncertek, mi kell még? Idén is hatalmas érdeklődés övezte a Zamat Fesztivál első napját.

Haon.hu

Péntek délután elrajtolt az idei Zamat Fesztivál, egész hétvégén muzsikaszótól lesz hangos a Nagyerdő. A gasztronómia szerelmesei idén is számtalan izgalmas program és kiállító közül választhatnak. A fesztivált a hagyományoknak megfelelően idén is Sass Dani nyitotta meg. Ahogy telt az idő, az ételek felől a figyelem perze egyre inkább a koncertek és az esti buli felé szegeződött, a fesztivál mindkét színpadánál fergeteges hangulat uralkodott.

Így indult az idei Zamat Fesztivál, fotókon a pénteki buli legjobb pillanatai
Forrás: Katona Ákos

Fotókon a Zamat Fesztivál 2025 péntek esti programjai:

Így indult az idei Zamat Fesztivál

Fotók: Katona Ákos

Videó a péntek esti koncertekről:

