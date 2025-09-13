55 perce
Így indult az idei Zamat Fesztivál, fotókon a pénteki buli legjobb pillanatai! – videóval!
Sztárfellépők, finom falatok, koncertek, mi kell még? Idén is hatalmas érdeklődés övezte a Zamat Fesztivál első napját.
Péntek délután elrajtolt az idei Zamat Fesztivál, egész hétvégén muzsikaszótól lesz hangos a Nagyerdő. A gasztronómia szerelmesei idén is számtalan izgalmas program és kiállító közül választhatnak. A fesztivált a hagyományoknak megfelelően idén is Sass Dani nyitotta meg. Ahogy telt az idő, az ételek felől a figyelem perze egyre inkább a koncertek és az esti buli felé szegeződött, a fesztivál mindkét színpadánál fergeteges hangulat uralkodott.
Fotókon a Zamat Fesztivál 2025 péntek esti programjai:
Így indult az idei Zamat FesztiválFotók: Katona Ákos
Videó a péntek esti koncertekről:
