Könnyebb lesz eljutni a yoUDay-re – sűrített járatokat indít a DKV

A szeptember 17-én este a Nagyerdei Stadionban megrendezett yoUDay várhatóan ezrek közönségét vonzza, ezért a DKV Zrt. rásegítő járatokkal segíti az utazást az 1-es villamos, valamint a 22-es és 24-es autóbusz vonalán – olvasható a DKV Zrt. közleményében.

A DKV sűrített járatokkal és rásegítő buszokkal segíti a yoUDay-re érkezőket

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Így alakul a közlekedés a yoUDay ideje alatt

A társaság közlése szerint az 1-es villamos 17.04 és 18.54 között 4–6 percenként közlekedik, majd 18.54-től üzemzárásig a megszokott menetrend szerint jár. A rendezvény után, 22 órától az Aquaticum megállóhelytől rásegítő járatok indulnak a Nagyállomás irányába.

A 22-es autóbusz esetében a Vincellér utcáról 17.10, 17.40, 18.10, 18:40, 21.40 és 22.15 órakor, míg a 24-es vonalon 17.15, 17.45, 18.15, 21.30 és 22.10 órakor indulnak rásegítő járatok.

A DKV arra kéri az utasokat, hogy a gördülékenyebb utazás érdekében figyeljék a menetrendet, és lehetőség szerint használják a rásegítő járatokat a rendezvény ideje alatt.

Ajánljuk még: