szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

16 perce

Könnyebb lesz eljutni a yoUDay-re – sűrített járatokat indít a DKV

Címkék#DKV#DKV Zrt.#közlekedés#Debrecen#youday

A DKV sűrített járatokkal és rásegítő buszokkal segíti a rendezvényre érkezők közlekedését.

Haon.hu

A szeptember 17-én este a Nagyerdei Stadionban megrendezett yoUDay várhatóan ezrek közönségét vonzza, ezért a DKV Zrt. rásegítő járatokkal segíti az utazást az 1-es villamos, valamint a 22-es és 24-es autóbusz vonalán – olvasható a DKV Zrt. közleményében.

A DKV sűrített járatokkal és rásegítő buszokkal segíti a yoUDay-re érkezőket
A DKV sűrített járatokkal és rásegítő buszokkal segíti a yoUDay-re érkezőket
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Így alakul a közlekedés a yoUDay ideje alatt

A társaság közlése szerint az 1-es villamos 17.04 és 18.54 között 4–6 percenként közlekedik, majd 18.54-től üzemzárásig a megszokott menetrend szerint jár. A rendezvény után, 22 órától az Aquaticum megállóhelytől rásegítő járatok indulnak a Nagyállomás irányába.

A 22-es autóbusz esetében a Vincellér utcáról 17.10, 17.40, 18.10, 18:40, 21.40 és 22.15 órakor, míg a 24-es vonalon 17.15, 17.45, 18.15, 21.30 és 22.10 órakor indulnak rásegítő járatok.

A DKV arra kéri az utasokat, hogy a gördülékenyebb utazás érdekében figyeljék a menetrendet, és lehetőség szerint használják a rásegítő járatokat a rendezvény ideje alatt.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu