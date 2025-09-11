1 órája
Visszaszámlálás indul: már alig van jegy a yoUDay-re Debrecenben!
Szeptember 17-én ismét több tízezres közönség tölti meg a Nagyerdei Stadiont, de aki ott akar lenni az év legnagyobb egyetemi buliján, annak most kell lépnie.
Rohamosan fogynak a jegyek a Debreceni Egyetem megújult stadionshow-jára, a yoUDay-re. Szeptember 17-én várhatóan ismét húszezer emberrel közösen robbantja be a tanévet az intézmény a Nagyerdei Stadionban. A küzdőtérre online megváltott jegyeket holnaptól négy árusítóponton lehet belépésre jogosító karszalagokra váltani – olvasható az unideb.hu-n.
Ez a yoUDay
Egy este, amikor több ezer egyetemi polgár együtt, egy közösségként ünnepel. Ez a yoUDay, melynek szervezői a háromórás show és a kísérőrendezvények alapos összeállítása és lebonyolítása mellett arra is odafigyelnek, hogy a közönség számára valóban a műsor és a társaság miatt maradjon felejthetetlen ez a nap.
Úgy tűnik, a rendezvény a középiskolások körében is egyre népszerűbb, hiszen már több mint ezerötszázan regisztráltak a youday.hu-n az estére. A fiatalok, tanáraik és a középiskolák dolgozói – az előzetes regisztráció után – csakúgy, mint minden vendég, aki a küzdőtéren szeretné átélni a yoUDay-élményt, holnaptól vehetik át a belépésre jogosító karszalagokat a város több pontján felállított árusítóhelyen: a Debreceni Egyetem Főépületének bejáratánál, a Nagyerdei Stadion két, állatkert felőli jegypénztárában, valamint a Fórum -1. szintjén.
Szeptember 17-én, szerdán több információs pult és tájékoztató térkép is segít majd eligazodni abban, hogy juthatnak be legkönnyebben a showra: a ködszínháznál, a Nagyerdei körút és a Pallagi út kereszteződésében, valamint a stadion előtt.
Török Gergő, a yoUDay főszervezője is megszólalt a közelgő rendezvény kapcsán, részletezve a jegyvásárlás újdonságait és a beléptetés menetét. A teljes cikket az unideb.hu-n olvashatják.
