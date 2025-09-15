1 órája
Sztárzenekarok, egyetemi zenészek és tánccsoportok: így készül a yoUDay a DESOK-ban! – fotókkal, videóval
A finisben vannak az előkészületek a Debreceni Egyetem kilencedik tanévnyitó show-jára. A yoUDay egyik főszervezőjével, Végh Veronikával beszélgettünk az eseményről!
A Debreceni Egyetem tanévnyitó rendezvénye, a yoUDay idén is hatalmas produkcióval készül a Nagyerdei Stadionban. Az utolsó nagy táncpróbák zajlanak, a jelmezek és térformák véglegesítése folyik, és a fellépők már csak a keddi főpróbán, majd a szerdai előadáson találkoznak újra. A DESOK-csarnokban tartott táncpróbákon jártunk, és Végh Veronikával, a yoUDay színpadi show-jának a főszervezőjével beszélgettünk az előkészületekről.
Kapu Tibor és három sztárzenekar a yoUDay színpadán
Most már a finisben vagyunk, az utolsó simítások, megbeszélések zajlanak, a részleteket most pontosítjuk
– mondta Végh Veronika, az oDEon színház produkciós igazgatója, aki a színpadi show főszervezőjeként koordinálja az előkészületeket.
A fellépők között három nagy sztárzenekar szerepel majd: Bagossy Brothers Company, Dánielfy Gergő valamint ByeAlex zenekara. Mellettük színpadra lép Nagy Bogi, Gudics Máté (a Megasztár győztese) és Szirota Jennifer (a Dal győztese), sőt még Kapu Tibor űrhajós is tiszteletét teszi.
Idén a gyökereinken van a hangsúly, tehát az, hogy honnan jöttünk, hova tartozunk, ez esetben az egyetem, a város, és hogy kikre vagyunk büszkék
– hangsúlyozta Végh Veronika, majd hozzátette:
Kapu Tibor is ezt hivatott képviselni, hogy a határ a csillagos ég, ha hiszel magadban, ha kitartó vagy és követed az álmaidat, akkor nincs lehetetlen.
A yoUDay 2025 próbájaFotók: Katona Ákos
Welcome Show és Main Show
Három részre oszlik a műsor. A Welcome Show, amit Végh Veronika "hazai pályának" nevez, az egyetemi közösség tehetségeit mutatja be.
Itt lehetőséget kapnak az egyetemhez tartozó polgárok (dolgozók és hallgatók) a fellépésre: a Könnyűzenei Intézet és a Zeneművészeti Kar hallgatói is közöttük lesznek majd
– részletezte a főszervező.
Mélyen hiszünk abban, hogy a zene ami összeköt minket, ez a közös nyelvünk. Ezért van az, hogy például fellép az Extrasystole rock zenekar, amelyben mostmár rezidensként dolgozó külföldi volt hallgatók játszanak, valamint az Impact zenekar, amelyben a rektor úr és a rektorhelyettes úr játszik és a kancellár úr énekel.
A Main Show a három sztárzenekar és a különleges vendégek műsora lesz, amely az egyetem múltját és jelenét eleveníti fel. Az István a király című rockoperából is elhangzik majd egy részlet, amelyhez hozzáigazították még a kifutót is.
Kereszt alakú kifutó és élő előadások
Újítás maga a kereszt alakú kifutó, amelyet egy LED csík keretez. Az István a király adta az ötletet
– árulta el Végh Veronika. – A sors fintora, hogy az oDEon színház is éppen a 25. évadját kezdi, és első előadásunk pont az István a király volt, így ehhez is igazították a különleges színpadképet. Ezáltal megnöveltük a táncteret is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
További újdonság, hogy a zászlófelvonulás alatt a Zeneművészeti kar kórusa fog bemutatkozni. A Carmina Buranát adják majd elő, amely alatt több mint 100 külföldi hallgató vonultatja fel országa zászlaját. Az egyetem fúvószenekara is fellép új egyenruhában
– tette hozzá a főszervező.
A show-t több helyen az egyetem saját tánccsoportjai színesítik majd: fellép a yoUDay-en a Hortobágy Néptáncegyüttes és a DEAC Cheerleaders csapata is.
Retro parti az éjszakában
A műsort 22 órától hatalmas retro parti zárja, ahol a legkedveltebb slágerek csendülnek majd fel az Abrakazabra zenekar előadásában. Itt kapnak helyet a tánccsoportok: a DEAC Cheerleaders csapata, valamint az R&B Dance Debrecen és a Feeling.
Szigorú elvárásoknak kell megfelelnie mindenkinek, aki fellép a yoUDay-en
– mondta Végh Veronika.
Én a színház világából jövök, ott percre pontosan, tervszerűen történik minden. Minden egyes másodpercnek tökéletesnek kell lennie, mert ezt érdemli meg a néző. Itt is erre törekszünk a négy óra alatt.
A részletek tökéletesítése a yoUDay sikerének egyik kulcsa
A főszervező hangsúlyozta, hogy ezt minden fellépő megérti és elfogadja:
Nagyon nagy felelősség, hogy mit engedünk a színpadra, mit lát a néző. Ha valami nem úgy történik, az a szervezők felelőssége. Ezért mindent megteszünk, hogy minél tökéletesebbre sikerüljön a show és a végén mind a hatszázan, akik részt veszünk a műsorban elégedetten dőljünk hátra és azt mondhassuk, hogy idén is megérte egy kicsit belehalni.
Az biztos, hogy a kilencedik yoUDay minden eddiginél látványosabb produkcióval készül szeptember 17-re a Nagyerdei Stadionba, ahol több tízezer egyetemi polgár és debreceni ünnepli majd a tanévkezdést.