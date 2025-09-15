Sztárzenekarok, egyetemi zenészek és tánccsoportok: így készül a yoUDay a DESOK-ban! – fotókkal, videóval

A Debreceni Egyetem tanévnyitó rendezvénye, a yoUDay idén is hatalmas produkcióval készül a Nagyerdei Stadionban. Az utolsó nagy táncpróbák zajlanak, a jelmezek és térformák véglegesítése folyik, és a fellépők már csak a keddi főpróbán, majd a szerdai előadáson találkoznak újra. A DESOK-csarnokban tartott táncpróbákon jártunk, és Végh Veronikával, a yoUDay színpadi show-jának a főszervezőjével beszélgettünk az előkészületekről.

Zajlanak a próbák az idei yoUDay műsorára

Forrás: Katona Ákos

Kapu Tibor és három sztárzenekar a yoUDay színpadán

Most már a finisben vagyunk, az utolsó simítások, megbeszélések zajlanak, a részleteket most pontosítjuk

– mondta Végh Veronika, az oDEon színház produkciós igazgatója, aki a színpadi show főszervezőjeként koordinálja az előkészületeket.

A fellépők között három nagy sztárzenekar szerepel majd: Bagossy Brothers Company, Dánielfy Gergő valamint ByeAlex zenekara. Mellettük színpadra lép Nagy Bogi, Gudics Máté (a Megasztár győztese) és Szirota Jennifer (a Dal győztese), sőt még Kapu Tibor űrhajós is tiszteletét teszi.

Idén a gyökereinken van a hangsúly, tehát az, hogy honnan jöttünk, hova tartozunk, ez esetben az egyetem, a város, és hogy kikre vagyunk büszkék

– hangsúlyozta Végh Veronika, majd hozzátette: