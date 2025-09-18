YoUDay 2025: hazai pályán győzött a Debreceni Egyetem és a bulihangulat – fotókkal!

Ritka, hogy a meteorológiai radarképeken egész Magyarország területén mindössze csak Debrecen felett piroslik egy apró gombócnyi esőfelhő, de valószínűleg húszezer egyetemistával és külsős vendéggel együtt a 2025-ös yoUDay-re lehetett kíváncsi.

YoUDay 2025: hazai pályán győzött a Debreceni Egyetem és a bulihangulat

Forrás: Vida Márton Péter

Szerencsére a baljós idő nem szegte kedvét a szórakozni vágyóknak: elvégre nem volt semmi kétség, hogy a hangulat fel fog forrósodni. Végig a levegőben volt, hogy ha a hideg szél széthúz, a zene majd összetart. Körülbelül az első taktusokig tartott a bosszúság a Nagyerdei Stadionban szerda este, a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ját nem sikerült elmosnia.

Már a welcome buli megalapozta a hangulatot. Nemcsak az estére, az egész évre. Eklektikus, érzelmileg hullámzó, pörgős, dübögős, gitártépős vagy éppen lágy dallamokkal simogató volt. Az első órában ugyanis a jelenlegi hallgatók és a már az egyetem fészkéből kiröppent tehetségek pendítették meg zenei tudásukat.

Ugyan a B-közép is szépen megtelt, és bizonyára remek volt a kilátás onnan, de az igazi buli a küzdőtérre tömörült. Marylin Rocky R’n’B-s ritmusokkal robbantott, Adamik Emma dzsesszes énekkel kápráztatta el a közönséget, a nemrég alakult egyetemi DE Marching Band fúvósainak virtuóz játékát a DEAC Cheerleads lányai tették még izgalmasabbá, de láthattuk a Feeling Táncstúdió növendékeit és hallhattuk Antal Zita Melánia énekét is.