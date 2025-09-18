szeptember 18., csütörtök

Tanévnyitó buli

33 perce

YoUDay 2025: hazai pályán győzött a Debreceni Egyetem és a bulihangulat – fotókkal!

Gyakorlatilag képtelenség lett volna elrontani a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ját. Buli, öröm, megható pillanatok és egy egész éjszakán át tartó zenei őrület járta át az idei yoUDay-t. És még meglepetésekből is jutott.

Hajnal László

Ritka, hogy a meteorológiai radarképeken egész Magyarország területén mindössze csak Debrecen felett piroslik egy apró gombócnyi esőfelhő, de valószínűleg húszezer egyetemistával és külsős vendéggel együtt a 2025-ös yoUDay-re lehetett kíváncsi. 

YoUDay 2025: hazai pályán győzött a Debreceni Egyetem és a bulihangulat
Forrás: Vida Márton Péter

Szerencsére a baljós idő nem szegte kedvét a szórakozni vágyóknak: elvégre nem volt semmi kétség, hogy a hangulat fel fog forrósodni. Végig a levegőben volt, hogy ha a hideg szél széthúz, a zene majd összetart. Körülbelül az első taktusokig tartott a bosszúság a Nagyerdei Stadionban szerda este, a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ját nem sikerült elmosnia.

Már a welcome buli megalapozta a hangulatot. Nemcsak az estére, az egész évre. Eklektikus, érzelmileg hullámzó, pörgős, dübögős, gitártépős vagy éppen lágy dallamokkal simogató volt. Az első órában ugyanis a jelenlegi hallgatók és a már az egyetem fészkéből kiröppent tehetségek pendítették meg zenei tudásukat. 

Ugyan a B-közép is szépen megtelt, és bizonyára remek volt a kilátás onnan, de az igazi buli a küzdőtérre tömörült. Marylin Rocky R’n’B-s ritmusokkal robbantott, Adamik Emma dzsesszes énekkel kápráztatta el a közönséget, a nemrég alakult egyetemi DE Marching Band fúvósainak virtuóz játékát a DEAC Cheerleads lányai tették még izgalmasabbá, de láthattuk a Feeling Táncstúdió növendékeit és hallhattuk Antal Zita Melánia énekét is.

Ilyen volt az idei yoUDay!

Fotók: Vida Márton Péter

Meglepetésből is jutott a yoUDay-en

Valóban megható és különleges élmény volt Rosh és Dona duettje, a Debreceni Egyetem két korábbi hallgatója, a dubaji orvos és a libanoni szerelme gyakorlatilag akcentus nélkül, tökéletes magyarsággal énekelték el a Republic zenekar 67-es út című dalát. Még ennél is nagyobb meglepetés volt az Impact zenekar műsorszáma. Már csak azért is, mert a dobfelszerelés mögött Szilvássy Zoltán rektort láthattuk, míg Bács Zoltán kancellár és csapata elénekelte a Gyöngyhajú lány című számot. És nem is akárhogy: meg kell hagyni, nagyszínpadra kívánkozó produkció volt az egyetemi vezetők performansza.

A meglehetősen erős kezdés után az ünnepi fanfárra bevonult a nemzetközi egyetemi polgárokat képviselő, 150 ország zászlóját hordozó menet. Ezt követően a köszöntőket hallhattuk, ám természetesen csak röviden, hogy minél több idő maradjon a zenei kibontakozásra.

YoUDay csak egy van egy évben. A mai este megtanít bennünket arra, hogy összetartozunk, és, hogy van egy közösség, amely a legfőbb értéket hozza létre: a tudást

 – mondta Szilvássy Zoltán, hozzátéve, egy ország valódi fejlődéséhez nem nagy területre, sok emberre vagy ásványi kincsekre van szükség, hanem a tudásra. A résztvevőket köszöntötte Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnöke, Németh Kevin, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke és Bács Zoltán is. A hangulatot ezután DJ PG és az Abrakazabra zenekar pörgette fel a ’90-es slágereivel, többek közt Tankcsapda-számokkal és Nox-dalokkal.

