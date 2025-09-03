36 perce
Bomba jónak ígérkezik az idei yoUDay: ezért járhatsz jól, ha elmész
Ingyen Campus Fesztivál VIP-bérlet? Sztori az űrutazásról? Buli hajnalig? A yoUDay 2025-ös részleteiről tájékoztattak a szervezők egy olyan helyszínen, ami különleges tere lesz a rendezvénynek.
Több száz milliós beruházást adott át a Debreceni Egyetem szerda délelőtt: felújították az Odeon Színház előadótermét, melynek megújult a teljes nézőtere, kicserélték az ülőhelyeket, felújították a falburkolatot, lecserélték a teljes hangszigetelést, és új burkolatot kapott a színpad is, a fény- és hangtechnikai eszközök telepítése következik majd. Mindezt a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón tudtuk meg, ahol az egyetemisták napjáról, a yoUDay 2025-ös felvonásáról – amit szeptember 17-én, szerdán rendeznek meg – is derültek ki részletek a sztárvendégeket, a fellépőket és a programokat illetően is.
Elkészült egy több száz milliós beruházás Debrecenben, közben pedig készülnek a város egyik legnagyobb bulijára
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja a színházterem felújításával kapcsolatban előrevetítette, teljes valójában ősszel fog megújulni, miután befejezik a hang- és fénytechnika korszerűsítését is, amit egyben projekt a legköltségesebb fázisának is nevezett. És ha már a költségeknél tartunk, ennek kapcsán kiemelte,
a felújítás összesen több mint 220 millió forintba kerül.
A yoUDay kapcsán elmondta, az esemény kísérőprogramjaként Kapu Tibor érkezik majd az Odeon Színházba, ahol diák-hallgató találkozót fog tartani majd este megjelenik a színpadon is, így pedig az egyetem kísérletei is bekerülnek a programba, hiszen Kapu Tibor űrutazása során két olyat is magával vitt, ami a Debreceni Egyetemhez kötődik.
A yoUDay innováció, nem pedig egy koncert, vagy szimplán show-műsor, ez egy intézményi közösségi rendezvény
– hangsúlyozta a kancellár.
Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja felhívta a figyelmet, hogy
az Odeon Színház termében tartják a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező előadásokat, jellemzően azokat, melyeken több mint 225-en vesznek részt.
Úgy véli, a hely egyfajta közösségi térként is funkcionál, ahol hallgatók, partnerek és oktatók találkoznak, előadások, workshopokat tekinthet meg a közönség, ünnepségeket és konferenciákat tartanak, illetve a Sárgulás két fontos eseményét, a diák- és a tanárestet is ebben a teremben rendezik meg.
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora a yoUDay-jel kapcsolatban kifejtette, ez egy olyan fórum, ahol együtt vannak az egyetemi polgárok, méghozzá annyian, hogy – talán többszörösen is – megtöltik a Nagyerdei Stadiont.
Az egyetem további előrehaladása szempontjából egy nagyon lényeges elem. Az ismeretek és az érzelmek átadásának jövőt formáló ereje van az egyetemre nézve
– fogalmazott.
Végh Veronika, a yoUDay színpadi show koordinátora felvázolta a yoUDay 2025-ös koncepcióját: a tudományra, a gyökerekre és az egyetemi létre helyezik a hangsúlyt, már csak azért is, hogy a külföldről érkező hallgatók itt találkozzanak először az egyetem, Debrecen és a magyarság életérzésével.
Na, ez nagyon jól hangzik! Ezzel vár a yoUDay 2025-ben!
Németh Kevin, Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke arról beszélt, hogy
lehetőség nyílik megpályázni a UniPass Goldot, mellyel egy évig ingyenesen léphetnek be a nyertesek minden nagy egyetemi bulira, gólyabálba, kari napokra, DEAC-mérkőzésekre, az Odeon Színház előadásaira, illetve a Hallban és Kazánházban megtartandó bulikba is, ráadásul a jövő évi Campus Fesztiválra VIP belépőt is nyernek. A részvétel pontjairól itt olvashattok bővebben, az pedig szintén elhangzott az eseményen, hogy a yoUDay-en sorsolják majd ki a nyerteseket (4 fiút és 4 lányt) a show közepén.
A yoUDay sajtótájékoztatóját az Odeon felújított színháztermében tartottákFotók: Vida Márton Péter
A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy kik lesznek a yoUDay fellépői 2025-ben: színpadra lép majd többek között a Bagossy Brothers Company, ByeAlex és a Slepp, Dánielfy Gergő, Nagy Bogi, Szirota Jennifer és Gudics Máté is.
Török Gergő, a yoUDay szervezője pedig ehhez kapcsolódva arról számolt be, hogy a rendezvény működtető motorjaként több mint ezer ember fog dolgozni különböző területeken. Ami a fellépők kiszolgálását és a show-elemeket illeti, 350 négyzetméternyi hasznos terület áll rendelkezésre a színpadon, 300 pedig a LED-eknek lesz fenntartva, hogy ihletett legyen a hangulat a fények szempontjából is, és ha már kitértünk a fényekre, azt is elmondta, hogy 250 lámpaszettel világítják majd be a show-t. Beszélt további kísérőprogramokról is:
14 órától tartják meg az ingyenesen látogatható yoUDay Matiné Day 'n' Night-ot a Víztoronykertben, majd ezután következik a yoUDay Stadion Show (itt lesz welcome show, retro party és aki még bírja, annak hajnalig tartó buli a Hallban és a Víztoronyban). Felhívta a figyelmet, hogy most már elérhető az AI-ügyfélszolgálat a yoUDay oldalán, ami 90 százalékos pontossággal válaszol a feltett kérdésekre, ami pedig a jegyeket illeti, még mindig van lehetőség vásárolni egyetemi polgároknak és nem egyetemistáknak is, ha szeretnének részt venni a debreceni yoUDay-en.
