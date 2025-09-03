Bomba jónak ígérkezik az idei yoUDay: ezért járhatsz jól, ha elmész

Több száz milliós beruházást adott át a Debreceni Egyetem szerda délelőtt: felújították az Odeon Színház előadótermét, melynek megújult a teljes nézőtere, kicserélték az ülőhelyeket, felújították a falburkolatot, lecserélték a teljes hangszigetelést, és új burkolatot kapott a színpad is, a fény- és hangtechnikai eszközök telepítése következik majd. Mindezt a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón tudtuk meg, ahol az egyetemisták napjáról, a yoUDay 2025-ös felvonásáról – amit szeptember 17-én, szerdán rendeznek meg – is derültek ki részletek a sztárvendégeket, a fellépőket és a programokat illetően is.

A megújult Odeon Színház termében számoltak be a yoUDay 2025-ös felvonásának részleteiről

Elkészült egy több száz milliós beruházás Debrecenben, közben pedig készülnek a város egyik legnagyobb bulijára

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja a színházterem felújításával kapcsolatban előrevetítette, teljes valójában ősszel fog megújulni, miután befejezik a hang- és fénytechnika korszerűsítését is, amit egyben projekt a legköltségesebb fázisának is nevezett. És ha már a költségeknél tartunk, ennek kapcsán kiemelte,

a felújítás összesen több mint 220 millió forintba kerül.

A yoUDay kapcsán elmondta, az esemény kísérőprogramjaként Kapu Tibor érkezik majd az Odeon Színházba, ahol diák-hallgató találkozót fog tartani majd este megjelenik a színpadon is, így pedig az egyetem kísérletei is bekerülnek a programba, hiszen Kapu Tibor űrutazása során két olyat is magával vitt, ami a Debreceni Egyetemhez kötődik.

A yoUDay innováció, nem pedig egy koncert, vagy szimplán show-műsor, ez egy intézményi közösségi rendezvény

– hangsúlyozta a kancellár.

Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja felhívta a figyelmet, hogy

az Odeon Színház termében tartják a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező előadásokat, jellemzően azokat, melyeken több mint 225-en vesznek részt.

Úgy véli, a hely egyfajta közösségi térként is funkcionál, ahol hallgatók, partnerek és oktatók találkoznak, előadások, workshopokat tekinthet meg a közönség, ünnepségeket és konferenciákat tartanak, illetve a Sárgulás két fontos eseményét, a diák- és a tanárestet is ebben a teremben rendezik meg.