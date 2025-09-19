„Debrecenben kéne szedni” - fontos mozgalomhoz csatlakozott több helyi cég - fotókkal

2024-ben 19,1 millió önkéntest mozgósított világszerte 198 országban és területen, és így közel 218 704 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a World Cleanup Day-en. A mozgalom 2024 óta hivatalosan is szerepel az Egyesült Nemzetek nemzetközi ünnepei között – írja a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében az EDC Debrecen. A város a 2023-as és 2024-es részvételt követően – 2025-ben is csatlakozott a nemzetközi összefogáshoz a „Debrecenben kéne szedni…” helyi mozgalom keretében. A kezdeményezés célja kettős: erősíteni a cégek környezeti felelősségvállalását, és felhívni a figyelmet az illegális szemétlerakás súlyos problémájára.

Több hajdú-bihari cég is csatlakozott a World Cleanup Day mozgalomhoz

Forrás: EDC Debrecen Nonprofit Kft.

A rendezvényt és a helyi összefogást az EDC Debrecen Nonprofit Kft. koordinálta a Nyírerdő Zrt., a Haláp és Nagycsere Polgárőr Egyesület, a Debreceni Közterület Felügyelet, a Zrínyi Miklós Vadásztársaság, a Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség, a Monostor-Erdő Bt., a Kortárs Kulturális Alapítvány szakmai támogatásával, valamint az Adix-Trade Kft., az AVE Ásványvíz Kft., a Bramcke Hungary Kft., a P.M.R. Kft.,a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., illetve a TEVA Gyógyszergyár Zrt. támogatásával.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Több helyi cég is csatlakozott a World Cleanup Day-hez

A közleményben hangsúlyozzák, az esemény az idei évben is helyi cégek részvételével valósult meg, így a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft., a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., a Deufol Hungary Kft., a Diehl Aviation Hungary Kft., az EDC Debrecen Kft., az Eve Power Hungary Kft., a Schaeffler Debrecen, a Sensirion Hungary Kft., a Synergy Construction Hungary Kft., a Szinorg Universal Zrt., Transcosmos Kft. és a Trans-Sped Kft., elhivatott kollégái szedték közösen a szemetet. A lelkes cégeket idén is elismerő oklevéllel díjazta Debrecen városa.

Az önkéntesek 60 négyzetkilométeren szedték a szemetet

Forrás: EDC Debrecen Nonprofit Kft.

A 12 szervezet összesen több, mint 120 munkavállalója közel 60 négyzetkilométeren tisztította meg az út mentén eldobott és illegálisan elhelyezett hulladékoktól Erdőspuszták területét.

Ez is érdekelhet: