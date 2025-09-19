szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

23°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
World Cleanup Day

39 perce

„Debrecenben kéne szedni” - fontos mozgalomhoz csatlakozott több helyi cég - fotókkal

Címkék#World Cleanup Day#Debrecen#edc

Összesen több mint 100 önkéntes szedte a szemetet. Debrecen harmadik alkalommal csatlakozott a World Cleanup Day-en.

Haon.hu

2024-ben 19,1 millió önkéntest mozgósított világszerte 198 országban és területen, és így közel 218 704 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a World Cleanup Day-en. A mozgalom 2024 óta hivatalosan is szerepel az Egyesült Nemzetek nemzetközi ünnepei között – írja a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében az EDC Debrecen. A város a 2023-as és 2024-es részvételt követően – 2025-ben is csatlakozott a nemzetközi összefogáshoz a „Debrecenben kéne szedni…” helyi mozgalom keretében. A kezdeményezés célja kettős: erősíteni a cégek környezeti felelősségvállalását, és felhívni a figyelmet az illegális szemétlerakás súlyos problémájára.

Több cég is csatlakozott a World Cleanup Day mozgalomhoz
Több hajdú-bihari cég is csatlakozott a World Cleanup Day mozgalomhoz
Forrás: EDC Debrecen Nonprofit Kft.

A rendezvényt és a helyi összefogást az EDC Debrecen Nonprofit Kft. koordinálta a Nyírerdő Zrt., a Haláp és Nagycsere Polgárőr Egyesület, a Debreceni Közterület Felügyelet, a Zrínyi Miklós Vadásztársaság, a Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség, a Monostor-Erdő Bt., a Kortárs Kulturális Alapítvány szakmai támogatásával, valamint az Adix-Trade Kft., az AVE Ásványvíz Kft., a Bramcke Hungary Kft., a P.M.R. Kft.,a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., illetve a TEVA Gyógyszergyár Zrt. támogatásával.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Több helyi cég is csatlakozott a World Cleanup Day-hez

A közleményben hangsúlyozzák, az esemény az idei évben is helyi cégek részvételével valósult meg, így a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft., a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., a Deufol Hungary Kft., a Diehl Aviation Hungary Kft., az EDC Debrecen Kft., az Eve Power Hungary Kft., a Schaeffler Debrecen, a Sensirion Hungary Kft., a Synergy Construction Hungary Kft., a Szinorg Universal Zrt., Transcosmos Kft. és a Trans-Sped Kft., elhivatott kollégái szedték közösen a szemetet. A lelkes cégeket idén is elismerő oklevéllel díjazta Debrecen városa.

Az önkéntesek 60 négyzetkilométeren szedték a szemetet
Forrás: EDC Debrecen Nonprofit Kft.

A 12 szervezet összesen több, mint 120 munkavállalója közel 60 négyzetkilométeren tisztította meg az út mentén eldobott és illegálisan elhelyezett hulladékoktól Erdőspuszták területét.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu