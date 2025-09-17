szeptember 17., szerda

Új vezetők

3 órája

Új vezetőséggel folytatja munkáját a Vöröskereszt Hajdú-Biharban

Címkék#Vöröskereszt#választás#Debrecen#vezetőség

Új fejezet kezdődik a Vöröskereszt vármegyei szervezetének életében.

Haon.hu

Újabb négyéves ciklus kezdődik a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének életében: a napokban tartott tisztújító küldöttgyűlésen megválasztották a vezetőséget. A vármegyei elnök továbbra is Lakatos Zoltán, az alelnök Oláh Miklós marad, míg a vármegyei ifjúsági elnöki tisztséget Ménes Mátyás tölti be – tudatta portálunkkal a Magyar Vöröskereszt.

Forrás: Magyar Vöröskereszt

A 2020–25 közötti időszakot Lakatos Zoltán úgy jellemezte: „rekordok, példátlan teljesítmények krízis idején”. A szervezet a világjárvány és az ukrajnai fegyveres konfliktus okozta kihívások mellett is ellátta alapfeladatait, köztük a véradásszervezést, amely 2024-ben 100,7 százalékos teljesítményt ért el.

A tisztújítás során nyílt és titkos szavazással döntöttek a vezetőkről. 

Nyílt és titkos szavazással döntöttek
Forrás: Magyar Vöröskereszt

A felügyelő bizottság elnöke Béke Jánosné lett. A választási folyamat országos szinten folytatódik.

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Vezetősége

2025-29-es ciklus

  • Vármegyei elnök: Dr. Lakatos Zoltán
  • Vármegyei ifjúsági elnök: Ménes Mátyás
  • Vármegyei alelnök: Oláh Miklós

Vármegyei vezetőségi tagok:

  • Balogh Csaba
  • Dr. Korcsmáros Ferenc
  • Nyéki István
  • Dr. Orcsik István
  • Dr. Sutka Sándor
  • Vadász Ferenc Attila

Vármegyei ifjúsági vezetőség:

  • Marsi Molli
  • Nagy Zoltán

Vármegyei felügyelő bizottság:

  • Béke Jánosné
  • Molnár Andrásné
  • Szűcsné Vágási Jolán

Vármegyei országos küldöttek

  • Dr. Korcsmáros Ferenc
  • Dr. Lakatos Zoltán
  • Nyéki István
  • Dr. Orcsik István
  • Dr. Sutka Sándor
  • Dr. Szekeres Antal

Országos ifjúsági küldött:

  • Ménes Mátyás

Javasolt tisztségek az országos szintű tisztújításra:

  • Országos Vezetőségi tagként Dr. Korcsmáros Ferenc
  • Országos Vezetőségi póttagként Dr. Lakatos Zoltán
  • Etikai Bizottság tagjaként Dr. Orcsik István

Ajánljuk még:

 

