Újabb négyéves ciklus kezdődik a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének életében: a napokban tartott tisztújító küldöttgyűlésen megválasztották a vezetőséget. A vármegyei elnök továbbra is Lakatos Zoltán, az alelnök Oláh Miklós marad, míg a vármegyei ifjúsági elnöki tisztséget Ménes Mátyás tölti be – tudatta portálunkkal a Magyar Vöröskereszt.

Új vezetőséggel folytatja munkáját a Vöröskereszt Hajdú-Biharban

Forrás: Magyar Vöröskereszt

A 2020–25 közötti időszakot Lakatos Zoltán úgy jellemezte: „rekordok, példátlan teljesítmények krízis idején”. A szervezet a világjárvány és az ukrajnai fegyveres konfliktus okozta kihívások mellett is ellátta alapfeladatait, köztük a véradásszervezést, amely 2024-ben 100,7 százalékos teljesítményt ért el.

A tisztújítás során nyílt és titkos szavazással döntöttek a vezetőkről.

Nyílt és titkos szavazással döntöttek

A felügyelő bizottság elnöke Béke Jánosné lett. A választási folyamat országos szinten folytatódik.

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Vezetősége 2025-29-es ciklus Vármegyei elnök: Dr. Lakatos Zoltán

Dr. Lakatos Zoltán Vármegyei ifjúsági elnök: Ménes Mátyás

Ménes Mátyás Vármegyei alelnök: Oláh Miklós Vármegyei vezetőségi tagok: Balogh Csaba

Dr. Korcsmáros Ferenc

Nyéki István

Dr. Orcsik István

Dr. Sutka Sándor

Vadász Ferenc Attila Vármegyei ifjúsági vezetőség: Marsi Molli

Nagy Zoltán Vármegyei felügyelő bizottság: Béke Jánosné

Molnár Andrásné

Szűcsné Vágási Jolán Vármegyei országos küldöttek Dr. Korcsmáros Ferenc

Dr. Lakatos Zoltán

Nyéki István

Dr. Orcsik István

Dr. Sutka Sándor

Dr. Szekeres Antal Országos ifjúsági küldött: Ménes Mátyás Javasolt tisztségek az országos szintű tisztújításra: Országos Vezetőségi tagként Dr. Korcsmáros Ferenc

Országos Vezetőségi póttagként Dr. Lakatos Zoltán

Etikai Bizottság tagjaként Dr. Orcsik István

