Új vezetőséggel folytatja munkáját a Vöröskereszt Hajdú-Biharban
Új fejezet kezdődik a Vöröskereszt vármegyei szervezetének életében.
Újabb négyéves ciklus kezdődik a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének életében: a napokban tartott tisztújító küldöttgyűlésen megválasztották a vezetőséget. A vármegyei elnök továbbra is Lakatos Zoltán, az alelnök Oláh Miklós marad, míg a vármegyei ifjúsági elnöki tisztséget Ménes Mátyás tölti be – tudatta portálunkkal a Magyar Vöröskereszt.
A 2020–25 közötti időszakot Lakatos Zoltán úgy jellemezte: „rekordok, példátlan teljesítmények krízis idején”. A szervezet a világjárvány és az ukrajnai fegyveres konfliktus okozta kihívások mellett is ellátta alapfeladatait, köztük a véradásszervezést, amely 2024-ben 100,7 százalékos teljesítményt ért el.
A tisztújítás során nyílt és titkos szavazással döntöttek a vezetőkről.
A felügyelő bizottság elnöke Béke Jánosné lett. A választási folyamat országos szinten folytatódik.
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Vezetősége
2025-29-es ciklus
- Vármegyei elnök: Dr. Lakatos Zoltán
- Vármegyei ifjúsági elnök: Ménes Mátyás
- Vármegyei alelnök: Oláh Miklós
Vármegyei vezetőségi tagok:
- Balogh Csaba
- Dr. Korcsmáros Ferenc
- Nyéki István
- Dr. Orcsik István
- Dr. Sutka Sándor
- Vadász Ferenc Attila
Vármegyei ifjúsági vezetőség:
- Marsi Molli
- Nagy Zoltán
Vármegyei felügyelő bizottság:
- Béke Jánosné
- Molnár Andrásné
- Szűcsné Vágási Jolán
Vármegyei országos küldöttek
- Dr. Korcsmáros Ferenc
- Dr. Lakatos Zoltán
- Nyéki István
- Dr. Orcsik István
- Dr. Sutka Sándor
- Dr. Szekeres Antal
Országos ifjúsági küldött:
- Ménes Mátyás
Javasolt tisztségek az országos szintű tisztújításra:
- Országos Vezetőségi tagként Dr. Korcsmáros Ferenc
- Országos Vezetőségi póttagként Dr. Lakatos Zoltán
- Etikai Bizottság tagjaként Dr. Orcsik István
