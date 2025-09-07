2 órája
Hatalmas vonatbaleset volt Hajdú-Biharban, a mozdonyvezető is életveszélyesen megsérült
Elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése. A vonatbaleset ügyében korábban már vádat emeltek.
„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm” – ez a mondat hangzott el annak a mozdonyvezetőnek a szájából, aki az általa vezetett tehervonattal egy személyszállítóvonatnak ütközött 2023. november 15-én.
Az esettel több ízben foglalkoztunk már, legutóbb 2025 augusztusában, amikor a sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. Most pedig elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése.
Válogatott mérkőzések vannak szeptember elején, így szünetelnek a Fizz Liga küzdelmei is. A Debreceni VSC az előkelő 3. helyen tanyázik, 6 forduló után 10 pontot gyűjtve. A Loki idei menetelésében hatalmas szerepe van a csapat 38 éves csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak is. A válogatottsági rekorder ebben a szezonban már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A DVSC vezére egy különleges helyről jelentkezett be, ugyanis egy régi ismerősével, Victoria Lopyrevával fotózkodott Dubajban.
Mennyasszonyi ruha volt a koporsóban, koszorúslányok kísérték a menetet Debrecenben
A halál (kiváltképp a debreceni) ember szemében – főleg egy bizonyos koron túl – nem volt tabu, nem volt „félelmetes rém”, amely előbb-utóbb bekövetkezett. Erre illett gondolatban, cselekedetben és magatartásban idejében felkészülni. Az idős asszonyok gyakrabban jártak a temetőbe, főleg temetésekre, de a halottvirrasztás is az ő kötelességük volt. Aki készült a halálra, sírhelyét előre kinézte, végrendelkezett és azt is elmondta, mit tegyenek mellé a koporsóba. Volt, aki már a koporsóját is megcsináltatta jóval a halála előtt. Horog Máté, a city-legends.com alapítója avatott be Hajdú-Biharra és Debrecenre jellemző temetkezési szokásokba.
Nehéz könnyek nélkül nézni - megható videót tett közzé Kathi Béla özvegye
Az egész országot lesújtotta, amikor július 31-én, mindössze 46 éves korában elhunyt a hajdúböszörményi testépítő legenda, Kathi Béla. Rengetegen emlékeztek meg róla, és fejezték ki részvétüket a családnak. Kathi Béla özvegye, Salamon Dia most Instagram-oldalán osztott meg egy megható videót a család mindennapjaiból.
Ennél harcsapaprikásabb nem lehetett volna a hangulat a tiszacsegei fesztiválon
Kevés festőibb rendezvényhelyszínt tudunk elképzelni, mint a tiszacsegei vízpartot. Talán ennek is köszönhető, hogy a 13. harcsapaprikás-főző fesztivál még a korábbiaknál is több embert vonzott.
Tiszacsegei harcsapaprikás-főző fesztiválFotók: Vida Márton Péter
Szombat kora reggeli érkezésünket olyan költői képekkel is leírhatnánk, miszerint harmatos ködbe burkolózott a táj, azonban az csak a bográcsok alól felszálló füst volt. A csapatok nagy része ugyanis már az utolsó simításokat végezte a fakanállal, és a csatos üvegek is félig üresek voltak. Innentől csak a hangulat forrósodott tovább.
Családok, barátok, férfiak és nők mérték össze a fakanalukat a hajdúsámsoni fesztiválon
Elsőre azt hittük, eltévesztettük a helyszínt, hiszen a főzőversenyt vettük célba szombaton délelőtt Hajdúsámsonban, az Epreskerti Rendezvénytéren. Ellenben egy komplett habpartiba csöppentünk, ahol egy csapat kisgyerek pancsolt egy rögtönzött medencében, miközben Gyuri bohóc egy ágyúból ontotta az ugráló aprónépre a habot.
Hajdúsámsoni városnapFotók: Vida Márton Péter
Kiderült, jó helyen járunk, hiszen a látványosság is része volt a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap nevű rendezvénynek. A kétnapos kikapcsolódás pénteken délután a városi kiállítóteremben megtartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol Hajdúsámson kiválóságainak is átadták a díjakat, ezúttal azonban a legfinomabb fogást készítő csapat bizonyíthatott.
