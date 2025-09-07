Hatalmas vonatbaleset volt Hajdú-Biharban, a mozdonyvezető is életveszélyesen megsérült

„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm” – ez a mondat hangzott el annak a mozdonyvezetőnek a szájából, aki az általa vezetett tehervonattal egy személyszállítóvonatnak ütközött 2023. november 15-én.

Súlyos vonatbaleset történt Sápnál

Forrás: Napló-archív

Az esettel több ízben foglalkoztunk már, legutóbb 2025 augusztusában, amikor a sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. Most pedig elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése.