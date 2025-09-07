Ismét vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen, mutatjuk, hol!

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Biharkeresztes település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Biharkeresztes település vízhálózatán javítási munkálatokat végeznek a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 11-én (csütörtök) 9 és 15 óra között. A Debreceni Vízmű Zrt. Biharkeresztes több utcájában a vízhálózati szakaszoló tolózárak cseréjét végzi. A munkavégzéssel érintett körzetekben teljes vízhiány lesz.

A munkavégzéssel érintett körzetekben teljes vízhiány lesz

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Átmeneti elszíneződés, előfordulhat, melynek következtében a hálózati víz zavarossá válhat.

Táncsics u. 1/A. szám 2025.09.11.-én

Vízhiány: Szigligeti u., Táncsics u., József Attila u., MÁV és Öregek Otthona.

Ajánljuk még: