2 órája
Ismét vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen, mutatjuk, hol!
Átmeneti elszíneződés, előfordulhat, melynek következtében a hálózati víz zavarossá válhat. Több órán keresztül vízhiányra kell számítani.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Biharkeresztes település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Biharkeresztes település vízhálózatán javítási munkálatokat végeznek a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 11-én (csütörtök) 9 és 15 óra között. A Debreceni Vízmű Zrt. Biharkeresztes több utcájában a vízhálózati szakaszoló tolózárak cseréjét végzi. A munkavégzéssel érintett körzetekben teljes vízhiány lesz.
Táncsics u. 1/A. szám 2025.09.11.-én
Vízhiány: Szigligeti u., Táncsics u., József Attila u., MÁV és Öregek Otthona.
