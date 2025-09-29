58 perce
Több hajdú-bihari háztartásban is teljes vízhiány lesz
Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt. Teljes vízhiány lesz egy hajdú-bihari település több utcájában.
A Devízép Kft. kollégái a mai napon, 2025. szeptember 29-én (hétfő) 09:00-15:00 között, Hajdúsámson település vízhálózatán vezeték kiváltási munkálatokat fognak végezni – számolt róla be közösség oldalán hétfő reggel Hajdúsámson Város Hivatalos Oldala. Mint írják, a munkavégzéssel érintett körzetekben teljes vízhiány lesz.
Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt a felsorolt utcákon!
A Debreceni Vízmű Zrt. a vízhiánnyal érintett területen kívül az oltóvíz rendelkezésre állását továbbra is biztosítja.
Érintett utcák:
- Vámospércsi út 14.-54. számig,
- Vámospércsi út 11.-53. számig,
- Jókai u. 40.-74. számig,
- Jókai u. 29.-59. számig és a
- Szondi utca
Megértésüket és türelmüket köszönik!
