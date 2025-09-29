Több hajdú-bihari háztartásban is teljes vízhiány lesz

A Devízép Kft. kollégái a mai napon, 2025. szeptember 29-én (hétfő) 09:00-15:00 között, Hajdúsámson település vízhálózatán vezeték kiváltási munkálatokat fognak végezni – számolt róla be közösség oldalán hétfő reggel Hajdúsámson Város Hivatalos Oldala. Mint írják, a munkavégzéssel érintett körzetekben teljes vízhiány lesz.

Teljes vízhiány lesz Hajdúsámsonban

Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt a felsorolt utcákon!

A Debreceni Vízmű Zrt. a vízhiánnyal érintett területen kívül az oltóvíz rendelkezésre állását továbbra is biztosítja.

Érintett utcák:

Vámospércsi út 14.-54. számig,

Vámospércsi út 11.-53. számig,

Jókai u. 40.-74. számig,

Jókai u. 29.-59. számig és a

Szondi utca

Megértésüket és türelmüket köszönik!

