vízhiány

2 órája

Karbantartás miatt vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen

Címkék#Debreceni Vízmű#vízhiány#Mezősas

A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat. A munkavégzés során vízhiány lesz a hajdú-bihari településen.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Mezősas település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Mezősas vízműtelepen karbantartási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 17-én (szerda) 09:00-tól 15:00-ig. A munkavégzés során vízhiány lesz. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt!

A munkavégzés során vízhiány lesz a hajdú-bihari településen
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudunk oltóvizet biztosítani: Körösszegapáti település

A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

