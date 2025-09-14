2 órája
Karbantartás miatt vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen
A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat. A munkavégzés során vízhiány lesz a hajdú-bihari településen.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Mezősas település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Mezősas vízműtelepen karbantartási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 17-én (szerda) 09:00-tól 15:00-ig. A munkavégzés során vízhiány lesz. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt!
A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudunk oltóvizet biztosítani: Körösszegapáti település
A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.
