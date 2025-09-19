Értesítés
1 órája
Víztornyot tisztítanak Tiszacsegén – átmeneti vízhiány várható
Karbantartás miatt vízhiány és nyomáscsökkenés várható Tiszacsegén.
Vízhiány várható Tiszacsegén: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 25-én, csütörtökön 9 és 15 óra között karbantartási munkálatokat végeznek Tiszacsegén. A vízműtelepen a víztorony tisztítását és fertőtlenítését hajtják végre annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság számára az egészséges ivóvíz folyamatos ellátását – olvasható Tiszacsege hivatalos weboldalán.
Átmeneti vízhiány várható
A munkálatok ideje alatt átmeneti nyomáscsökkenésre és esetenként vízhiányra is számítani kell.
A TRV Zrt. a lakosság megértését és türelmét kéri az esetleges kellemetlenségek miatt.
