Víz­tornyot tisztítanak Tiszacsegén – átmeneti vízhiány várható

Karbantartás miatt vízhiány és nyomáscsökkenés várható Tiszacsegén.

Vízhiány várható Tiszacsegén: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 25-én, csütörtökön 9 és 15 óra között karbantartási munkálatokat végeznek Tiszacsegén. A vízműtelepen a víztorony tisztítását és fertőtlenítését hajtják végre annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság számára az egészséges ivóvíz folyamatos ellátását – olvasható Tiszacsege hivatalos weboldalán.

Vízhiány várható Tiszacsegén a víztorony tisztítása miatt
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Átmeneti vízhiány várható

A munkálatok ideje alatt átmeneti nyomáscsökkenésre és esetenként vízhiányra is számítani kell.

A TRV Zrt. a lakosság megértését és türelmét kéri az esetleges kellemetlenségek miatt.

