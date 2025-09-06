Nem lesz víz Hajdú-Biharban, mutatjuk, hol!

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Nagykereki település lakosságát, hogy a vízmű munkatársai a helyi vízműtelepen tározómosatást, valamint fertőtlenítést végeznek 2025. szeptember 11-én (csütörtök) 9:00-tól 14:00-ig - olvasható a társaság közleményében. Kiemelik, hogy oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt!

Vízhiány lesz Nagykerekiben

Forrás: illusztráció/MW-archív

Hozzáteszik, a munkavégzés során vízhiány várható.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni.

A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

Ez is érdekelhet: