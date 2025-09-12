szeptember 12., péntek

Vízhiány

2 órája

Több órán keresztül nem lesz elérhető egy fontos szolgáltatás a hajdú-bihari településen

A vízműtelepen tározó mosatást, fertőtlenítést végezik Hajdú-Biharban. Vízhiányra kell számítani több órán keresztül.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Körösszakál település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. munkatársai Körösszakál vízműtelepen tározó mosatást, fertőtlenítést végeznek 2025. szeptember 16-án (kedden) 9:00-tól 15:00-ig. A munkavégzés során vízhiány lesz. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt!

Vízhiányra kell számítani több órán keresztül
Vízhiányra kell számítani több órán keresztül
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudnak oltóvizet biztosítani: Körösszegapáti település. A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

