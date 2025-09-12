2 órája
Több órán keresztül nem lesz elérhető egy fontos szolgáltatás a hajdú-bihari településen
A vízműtelepen tározó mosatást, fertőtlenítést végezik Hajdú-Biharban. Vízhiányra kell számítani több órán keresztül.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Körösszakál település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. munkatársai Körösszakál vízműtelepen tározó mosatást, fertőtlenítést végeznek 2025. szeptember 16-án (kedden) 9:00-tól 15:00-ig. A munkavégzés során vízhiány lesz. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudnak oltóvizet biztosítani: Körösszegapáti település. A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.
Ajánljuk még:
Kínos! Egy jegyet sem adtak el, le kellett mondani a Bódi tesók debreceni buliját
Elstartolt az 5 forintos akció az Aldinál, megnéztük, mi mindent kínál az áruház Hajdú-Biharban! – fotókkal!