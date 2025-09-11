1 órája
Újabb hajdú-bihari településen lesz vízhiány
Több órán keresztül nem lesz elérhető a szolgáltatás. Vízhiányra kell számítani hétfőn, Fülöp településen.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Fülöp település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. megbízásából külső vállalkozó Fülöp vízműtelepen elektromos karbantartási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 15-én (hétfő) 09:00-tól 12:00-ig. A munkavégzés során vízhiány lesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt! A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudnak oltóvizet biztosítani: Nyírábrány település. A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.
Ajánljuk még:
Kínos! Egy jegyet sem adtak el, le kellett mondani a Bódi tesók debreceni buliját
Elstartolt az 5 forintos akció az Aldinál, megnéztük, mi mindent kínál az áruház Hajdú-Biharban! – fotókkal!