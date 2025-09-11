Újabb hajdú-bihari településen lesz vízhiány

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Fülöp település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. megbízásából külső vállalkozó Fülöp vízműtelepen elektromos karbantartási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 15-én (hétfő) 09:00-tól 12:00-ig. A munkavégzés során vízhiány lesz.

Vízhiányra kell számítani hétfőn, Fülöp településen

Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt! A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudnak oltóvizet biztosítani: Nyírábrány település. A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

