szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízhiány

1 órája

Újabb hajdú-bihari településen lesz vízhiány

Címkék#víz#vízhiány#Hajdú-Bihar

Több órán keresztül nem lesz elérhető a szolgáltatás. Vízhiányra kell számítani hétfőn, Fülöp településen.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Fülöp település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. megbízásából külső vállalkozó Fülöp vízműtelepen elektromos karbantartási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 15-én (hétfő) 09:00-tól 12:00-ig.  A munkavégzés során vízhiány lesz

Vízhiányra kell számítani hétfőn, Fülöp településen
Vízhiányra kell számítani hétfőn, Fülöp településen
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt! A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudnak oltóvizet biztosítani: Nyírábrány település. A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu