1 órája
Újabb hajdú-bihari településen kell vízhiányra számítani
Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt. Több órán keresztül vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Hencida település lakosságát, hogy a munkatársaik a Hencida vízműtelepen tározó mosatást, fertőtlenítést végezik 2025. szeptember 10-én 9 és 14 óra között. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt! A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudunk oltóvizet biztosítani: Esztár település. A munkavégzés során vízhiány várható.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni.
A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.
Ajánljuk még:
Hatalmas vonatbaleset volt Hajdú-Biharban, a mozdonyvezető is életveszélyesen megsérült