Újabb hajdú-bihari településen kell vízhiányra számítani

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Hencida település lakosságát, hogy a munkatársaik a Hencida vízműtelepen tározó mosatást, fertőtlenítést végezik 2025. szeptember 10-én 9 és 14 óra között. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt! A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudunk oltóvizet biztosítani: Esztár település. A munkavégzés során vízhiány várható.

A vízhiány után zavaros lehet az ivóvíz a hajdú-bihari községben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni.

A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

Ajánljuk még: