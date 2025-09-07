szeptember 7., vasárnap

Vízhiány

1 órája

Újabb hajdú-bihari településen kell vízhiányra számítani

Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt. Több órán keresztül vízhiány lesz egy hajdú-bihari településen.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Hencida település lakosságát, hogy a munkatársaik a Hencida vízműtelepen tározó mosatást, fertőtlenítést végezik 2025. szeptember 10-én 9 és 14 óra között. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt! A Debreceni Vízmű Zrt. legközelebbi szolgáltatási területe ahonnan tudunk oltóvizet biztosítani: Esztár település. A munkavégzés során vízhiány várható. 

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni.

 A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

