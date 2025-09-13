szeptember 13., szombat

Kornél névnap

27°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízhiány

1 órája

Oltóvíz sem áll majd rendelkezésre ezen a hajdú-bihari településen

Címkék#Létavértes#víz#vízhiány

Az ivóvíz zavarossá válhat. A hajdú-bihari településen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végeznek.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Létavértes település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Létavértes településen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 16-án (kedd) munkanapon 09:00-12:00 óra között. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt a felsorolt utcákon! A Debreceni Vízmű Zrt. az átmeneti vízhiánnyal érintett területen kívül az oltóvíz rendelkezésre állását továbbra is biztosítja.

Létavértesen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végeznek
Létavértesen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végeznek
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A beavatkozások a vízminőség és a minőségi szolgáltatás céljából történnek és nagyban szolgálják a településen élők biztonságos és minőségi ivóvízellátását.

A tisztítással érintett körzetekben (Móricz Zsigmond u., Baross u. 13-16., Alkotmány u., Bólyai u. és Rét utcákon) esetenként kisebb nyomásingadozás, szakaszos vízhiány, átmeneti elszíneződés, íz- és szaghatás előfordulhat, melynek következtében az ivóvíz zavarossá válhat.
Kérik, hogy ebben az időszakban a károk megelőzése érdekében háztartásbeli tisztítási folyamatokat, tevékenységeket ne végezzenek.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu