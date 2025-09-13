Oltóvíz sem áll majd rendelkezésre ezen a hajdú-bihari településen

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Létavértes település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Létavértes településen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 16-án (kedd) munkanapon 09:00-12:00 óra között. Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt a felsorolt utcákon! A Debreceni Vízmű Zrt. az átmeneti vízhiánnyal érintett területen kívül az oltóvíz rendelkezésre állását továbbra is biztosítja.

Létavértesen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végeznek

A beavatkozások a vízminőség és a minőségi szolgáltatás céljából történnek és nagyban szolgálják a településen élők biztonságos és minőségi ivóvízellátását.

A tisztítással érintett körzetekben (Móricz Zsigmond u., Baross u. 13-16., Alkotmány u., Bólyai u. és Rét utcákon) esetenként kisebb nyomásingadozás, szakaszos vízhiány, átmeneti elszíneződés, íz- és szaghatás előfordulhat, melynek következtében az ivóvíz zavarossá válhat.

Kérik, hogy ebben az időszakban a károk megelőzése érdekében háztartásbeli tisztítási folyamatokat, tevékenységeket ne végezzenek.

