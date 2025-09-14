Több órán keresztül nélkülözni kell a vizet egy hajdú-bihari településen

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Körösszegapáti település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Körösszegapáti település vízhálózatán javítási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében. 2025. szeptember 18-án (csütörtök) munkanapon 09:00-15:00 óra között.

A hajdú-bihari település vízhálózatán javítási munkálatokat végeznek

Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt a felsorolt utcákon! A Debreceni Vízmű Zrt. a vízhiánnyal érintett területen kívül az oltóvíz rendelkezésre állását továbbra is biztosítja.

A Debreceni Vízmű Zrt. Körösszegapáti több utcájában a vízhálózati szakaszoló tolózárak cseréjét végzi. A munkavégzéssel érintett körzetekben teljes vízhiány lesz.

Átmeneti elszíneződés, előfordulhat, melynek következtében a hálózati víz zavarossá válhat.

József Attila u. – Árpád u. kereszteződés 2025.09.18.-án

Vízhiány: Pálfi I. u., Ady Endre u., Rákóczi u., Árpád u. 10-28. szám és Árpád u. 15-43. számig.

