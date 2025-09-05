szeptember 5., péntek

Karbantartás

2 órája

Karbantartási munkákat végeznek Debrecenben, a lakók türelmét kérik

Címkék#debrecen#karbantartás#villamos

Több szakaszon is pályakarbantartási munkákat végeznek. A villamos karbantartási munkái miatt a lakók türelmét kérik.

Haon.hu

2025. szeptember 8. és 12. között éjszaka, üzemszünetben Debrecenben, a közös szakaszon a Petőfi téren, a Vásáry István utca és a Szent Anna utca megállók környezetében, az 1-es vonalon a Péterfia utcán és a Nagyerdei körúton, valamint a 2-es vonalon a Kartács utcán, a Böszörményi úton, a Károlyi Mihály utcán, a Dózsa György utcán és a Nádor utcán villamospálya-karbantartási munkákat végez a társaság – írja a közleményében a DKV Zrt.

VMP20250610_Bem_tér_villamos_munkálatok005
Pályakarbantartási munkálatokat végeznek Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A munkák zajhatással járhatnak, melyért a társaság a lakók elnézését kéri.

Legutóbb júniusban voltak vágányfelújítási munkálatok, akkor síncserét végeztek a városban. A helyszínről készült felvételeket megtaláljátok az alábbi cikkben:

