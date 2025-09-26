szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes Járások Program

1 órája

10 millió forintot kapott a hajdú-bihari nagyközség - mutatjuk, mire költik a pénzt!

Címkék#Versenyképes Járások Program#támogatás#Biharnagybajom

A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően kapta a település a támogatást.

Haon.hu

A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően Biharnagybajom 10 millió forint támogatásban részesült, az erről szóló támogatói okiratot Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője adta át Szitó Sándor polgármesternek pénteken – írja közösségi oldalán a képviselő. 

A Versenyképes Járások Program keretein belül 10 millió forint támogatást kapott Biharnagybajom
Forrás: Facebook/Vitányi István

Hozzáteszi, a település a piacfejlesztési projekt részeként épületvásárlásra fordítja az összeget.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu