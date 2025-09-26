Versenyképes Járások Program
1 órája
10 millió forintot kapott a hajdú-bihari nagyközség - mutatjuk, mire költik a pénzt!
A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően kapta a település a támogatást.
A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően Biharnagybajom 10 millió forint támogatásban részesült, az erről szóló támogatói okiratot Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője adta át Szitó Sándor polgármesternek pénteken – írja közösségi oldalán a képviselő.
Hozzáteszi, a település a piacfejlesztési projekt részeként épületvásárlásra fordítja az összeget.
