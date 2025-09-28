szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

18°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Véradást szerveznek a balmazújvárosi középiskolában

Címkék#BSZC Veres Péter Gimnázium , Technikum és Szakképző Iskola#véradás#Balmazújváros

Haon.hu
Véradást szerveznek a balmazújvárosi középiskolában

Véradást szerveznek a balmazújvárosi középiskolában

Forrás:  MW-archív

A Magyar Vöröskereszt ismét véradást szervez október 2-án, 9 és 11 óra között a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában, a SZ028-as teremben – tették közzé az intézmény közösségi oldalán. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy minden véradó hozza magával a személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu