2 órája
Véradást szerveznek a balmazújvárosi középiskolában
Forrás: MW-archív
A Magyar Vöröskereszt ismét véradást szervez október 2-án, 9 és 11 óra között a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában, a SZ028-as teremben – tették közzé az intézmény közösségi oldalán. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy minden véradó hozza magával a személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját.
