Véradás

26 perce

Akár három élet is megmenthetsz Hajdú-Biharban!

Fontos, hogy a rászoruló időben megkaphassa a számára életmentő vérkészítményeket. Hajdú-Biharban számos helyen szerveznek véradást szeptember végén és október elején.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a jövő héten is több helyszínen biztosít lehetőséget véradásra, hogy minden rászoruló időben megkaphassa a számára életmentő vérkészítményeket. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a véradók közösségéhez, hiszen egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük.

Hajdú-Biharban számos helyen szerveznek véradást szeptember végén és október elején
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Véradási helyszínek és időpontok:

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) szeptember 29. 08:00 - 15:30
Debrecen, Róna Dohányfeldolgozó Kft. Debrecen (Vámraktár utca 1.) szeptember 29. 09:30 - 11:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) szeptember 30. 08:00 - 15:30
Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló Kovács M. Városi Művelődési Központ (Szilfákalja u. 2.) szeptember 30. 09:00 - 18:00
Derecske, I. Rákóczi György Gimnázium Derecske (Lengyel 1.) október 1. 09:00 - 11:00
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 1. 10:00 - 17:30
Derecske, Derecske Városi Művelődési Központ (Köztársaság út 107.) október 1. 12:00 - 14:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 2. 08:00 - 15:30
Balmazújváros, Balmazújváros Veres P. Művelődési Ház (Kossuth tér 18.) október 2. 12:30 - 16:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 3. 08:00 - 17:30
Hosszúpályi, Hosszúpályi Új Esély Központ (Bagosi utca 7.) október 3. 14:00 - 17:00

A vérellátás folyamatos fenntartása érdekében a szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, látogasson el valamelyik véradási helyszínre. Véradóként nemcsak másoknak nyújtunk segítséget, hanem saját egészségünket is ellenőrizhetjük, ugyanis a véradást mindig megelőzi egy orvosi vizsgálat.

