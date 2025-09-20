Életeteket menthetsz Hajdú-Biharban! Mutatjuk, hol és mikor segíthetsz

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a jövő héten is több helyszínen biztosít lehetőséget véradásra, hogy minden rászoruló időben megkaphassa a számára életmentő vérkészítményeket. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a véradók közösségéhez, hiszen egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük.

Hajdú-Biharban számos helyen szerveznek véradást

Véradási helyszínek és időpontok: Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) szeptember 22. 08:00 - 15:30

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) szeptember 23. 08:00 - 15:30

Hajdúhadház, Hajdúhadház Művelődési Ház (Bocskai tér 3.) szeptember 24. 08:30 - 12:30

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) szeptember 24. 10:00 - 17:30

Ebes, Ebes Közösségi Színtér (Kossuth u. 32-34.) szeptember 24. 14:00 - 17:00

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) szeptember 25. 08:00 - 15:30

Biharkeresztes, VIASTEIN Kft. Biharkeresztes (külterület hrsz. 0166/61.) szeptember 25. 09:00 - 15:00

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) szeptember 26. 08:00 - 16:00

Debrecen, Légimentős Véradás Debrecen (Nagyerdei krt. 12.) szeptember 27. 10:00 - 17:00

A vérellátás folyamatos fenntartása érdekében a szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, látogasson el valamelyik véradási helyszínre. Véradóként nemcsak másoknak nyújtunk segítséget, hanem saját egészségünket is ellenőrizhetjük, ugyanis a véradást mindig megelőzi egy orvosi vizsgálat.

