Egy élet forog kockán – a debreceni férfi gyógyulásért kérnek segítséget!
Kerek Andrásnak vérre van szüksége, ezért kollégái is összefogtak
Forrás: Debreceni Vízmű Zrt.
Kerek Andrásnak vérre van szüksége, ezért kollégái is összefogtak – olvasható a Debreceni Vízmű Zrt. közösségi oldalán. Mint írják, Kerek Andrásnál nemrég leukémiát diagnosztizáltak, a kezeléshez rendszeres vérkészítményre van szükség, ezért irányított véradást szerveznek a részere.
A helyszínen, a véradás előtt jelezni kell az irányított véradási szándékot és szükséges megadni alábbi adatokat:
Név: Kerek András
TAJ szám: 039 825 380
Szül: Debrecen, 1984. 07. 25.
2-es Belgyógyászat Hematológia, Debreceni Klinika.
Nem szükséges, hogy az Andráséval azonos vércsoporttal rendelkezzen valaki, azt a Vérellátó Központ intézi. A véradáshoz a véradónál kell legyen a saját TAJ-kártyája, személyi igazolványa, lakcímkártyája.
