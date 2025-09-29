Egy élet forog kockán – a debreceni férfi gyógyulásért kérnek segítséget!

Kerek Andrásnak vérre van szüksége, ezért kollégái is összefogtak – olvasható a Debreceni Vízmű Zrt. közösségi oldalán. Mint írják, Kerek Andrásnál nemrég leukémiát diagnosztizáltak, a kezeléshez rendszeres vérkészítményre van szükség, ezért irányított véradást szerveznek a részere.

A helyszínen, a véradás előtt jelezni kell az irányított véradási szándékot és szükséges megadni alábbi adatokat:

Név: Kerek András

TAJ szám: 039 825 380

Szül: Debrecen, 1984. 07. 25.

2-es Belgyógyászat Hematológia, Debreceni Klinika.

Nem szükséges, hogy az Andráséval azonos vércsoporttal rendelkezzen valaki, azt a Vérellátó Központ intézi. A véradáshoz a véradónál kell legyen a saját TAJ-kártyája, személyi igazolványa, lakcímkártyája.

