szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Egy élet forog kockán – a debreceni férfi gyógyulásért kérnek segítséget!

Címkék#Hematológia#Kerek András#véradás

Haon.hu
Egy élet forog kockán – a debreceni férfi gyógyulásért kérnek segítséget!

Kerek Andrásnak vérre van szüksége, ezért kollégái is összefogtak

Forrás: Debreceni Vízmű Zrt.

Kerek Andrásnak vérre van szüksége, ezért kollégái is összefogtak – olvasható a Debreceni Vízmű Zrt. közösségi oldalán. Mint írják, Kerek Andrásnál nemrég leukémiát diagnosztizáltak, a kezeléshez rendszeres vérkészítményre van szükség, ezért irányított véradást szerveznek a részere.

A helyszínen, a véradás előtt jelezni kell az irányított véradási szándékot és szükséges megadni alábbi adatokat:

Név: Kerek András
TAJ szám: 039 825 380
Szül: Debrecen, 1984. 07. 25.
2-es Belgyógyászat Hematológia, Debreceni Klinika.

Nem szükséges, hogy az Andráséval azonos vércsoporttal rendelkezzen valaki, azt a Vérellátó Központ intézi. A véradáshoz a véradónál kell legyen a saját TAJ-kártyája, személyi igazolványa, lakcímkártyája.

További híreink

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu