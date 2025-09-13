szeptember 13., szombat

Véradás

1 órája

Életet menthet egy órád – véradásra várják a debrecenieket és a környékbelieket, mutatjuk a részleteket

Szeptember közepén több településen is lehetőség nyílik véradásra.

Haon.hu

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a jövő héten is több helyszínen biztosít lehetőséget véradásra, hogy minden rászoruló időben megkaphassa a számára életmentő vérkészítményeket. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a véradók közösségéhez, hiszen egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük.

Véradási helyszínek és időpontok:

Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Bem tér 19/B.)

szeptember 15. (hétfő) 08:00 – 15:30

szeptember 16. (kedd) 08:00 – 15:30

szeptember 17. (szerda) 10:00 – 17:30

szeptember 18. (csütörtök) 08:00 – 15:30

szeptember 19. (péntek) 08:00 – 17:30

Nagyhegyes, Művelődési Ház (Kossuth u. 4.)

szeptember 16. (kedd) 14:00 – 17:00

Debrecen (Bánk), ÉLIM Református Szolgáltató Központ (Külső Diószegi út 176.)

szeptember 17. (szerda) 14:00 – 17:00

Komádi, Közösségi Ház (Fő u. 7.)

szeptember 19. (péntek) 09:30 – 12:30

Mikepércs, Wass Albert Kultúrház (Kossuth u. 1.)

szeptember 19. (péntek) 14:00 – 17:00

A vérellátás folyamatos biztosítása érdekében a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, látogasson el valamelyik helyszínre. Véradóként nemcsak másokon segítünk, hanem egészségünket is ellenőrzik, hiszen minden alkalommal orvosi vizsgálat előzi meg a véradást.

