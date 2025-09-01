Mérföldkőhöz ért a debreceni vasútvonal felújítása, részletesen leírta a MÁV, mire számítsanak az utasok

Újabb ütemhez érkezett a Füzesabony–Debrecen vonal vasúti fejlesztése. Az átépítés alatt álló balmazújvárosi állomáson szeptember elsején két vágányon megindulhat a forgalom, valamint befejeződött a folyamatos lezárással járó karbantartás Hortobágy és Ohat-Pusztakócs között is – olvasható a MÁV-csoport hivatalos oldalán.

Újabb ütemhez érkezett a Füzesabony–Debrecen vonalon a vasúti fejlesztés

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A vasúti fejlesztésnek köszönhetően a vonatok pontossága drasztikusan javulhat

Mint írják, szeptembertől a Debrecen–Füzesabony vonalon utazóknak már csak Látókép és Balmazújváros között kell pótlóbusszal közlekedniük. A betétjáratok esetében azonban hosszabb és eltérő viszonylatú pótlásra kell számítani. Emellett szeptember második felében éjszakánként nagygépes vágányszabályozás zajlik majd Füzesabony és Poroszló, valamint Poroszló és Tiszafüred között, így több járat helyett is pótlóbuszokat állítanak forgalomba.

A vasútvonalon szeptember második felében éjszakánként további változásokra kell számítani: szeptember 15-én estétől 19-én hajnalig Füzesabony és Poroszló, 19-én estétől 23-án hajnalig Poroszló és Tiszafüred között éjjelente nagygépes vágányszabályozást is végeznek, ehhez igazodva több Füzesabony–Egyek–Tiszafüred közötti vonat helyett is pótlóbusszal utazhatnak.

A MÁV hangsúlyozta: a felújítás célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A beruházásoknak köszönhetően 2026-tól a Debrecen–Balmazújváros–Tiszafüred szakaszon akár 15 perccel rövidülhet az utazási idő, a vonatok pontossága pedig a jelenlegi 75-80 százalékról 90 százalék fölé emelkedhet.

A munkálatok az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával zajlanak, és kiterjednek a Nagymacs–Balmazújváros közti pályarekonstrukcióra, Balmazújváros állomás felújítására és a villamosításra is. Emellett a MÁV saját forrásból végezte el a Hortobágy és Ohat-Pusztakócs közötti síncserét, betonalj-javítást és vágányszabályozást.

A kivitelezést ugyan hátráltatta egy Balmazújvárosnál feltárt talajszennyezés, ám annak szakszerű felszámolása után mostanra ismét ütemterv szerint halad a beruházás.