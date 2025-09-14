szeptember 14., vasárnap

Díjazta a hajdúváros az érte tevékenykedő polgárait

Gratulálunk! Számos elismerést adtak át a hajdúböszörményi Város Napja alkalmából.

Haon.hu

Szombaton, a Város Napja alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Hajdúböszörmény Város Önkormányzata – a hagyományoknak megfelelően, 1993 óta minden esztendőben – kitüntető díjak adományozásával fejezte ki elismerését mindazok iránt, akik tevékenységükkel hozzájárultak városunk szellemi és anyagi értékeinek gyarapításához – számolt róla be közösségi oldalán Hajdúböszörmény város hivatalos oldala.

Forrás: Facebook / Hajdúböszörmény város hivatalos oldala

Számos elismerést adtak át a hajdúböszörményi Város Napja alkalmából

Az ünnepségen Hajdúböszörmény Posztumusz Díszpolgára címet kapott néhai Dr. Kovács György Zoltán, Dobó Sándor-díjban részesült Lévainé Hasznosi Katalin és Nagyné Szalóki Anna Mária, Fazekas Gábor-díjat kapott Papp Mária, Hajdúböszörmény Város Kultúrájáért-díjat vehetett át Takács Tamás, Hajdúböszörmény Város Jó Tanulója, Jó Sportolója díjat Szabó Réka Ibolya és Boros Máté Levente nyerte el, míg Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át Deákné Fekete Judit, Szabó Sándor és Varga Zoltán. 

