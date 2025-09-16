Varga Marina a balmazújvárosiakhoz szólt a demokrácia nemzetközi napján

Édesanyaként, nőként, jogászként is az egyik legfontosabb, legszentebb eszme és rendszer számomra a demokrácia. Egyenlőség, igazságosság, részvétel: ebben hiszek! Minden egyes szónak, véleménynek és szavazatnak egyforma jelentősége van. Ma, a demokrácia nemzetközi napján fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy akiket a balmazújvárosiak bizalmából választottak meg, azoknak a balmazújvárosi emberek érdekeit kell képviselniük, mindig minden körülmények között. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, aki ezt áthágja, akinek ez semmit sem jelent, az nem csupán a választói akarattal, hanem a saját otthona boldoguláshoz való jogával is szembemegy