Helyi közélet

2 órája

Varga Marina a balmazújvárosiakhoz szólt a demokrácia nemzetközi napján

Haon.hu

Szeptember 15-én, a demokrácia nemzetközi napján megosztotta gondolatait Varga Marina polgármester. 

Édesanyaként, nőként, jogászként is az egyik legfontosabb, legszentebb eszme és rendszer számomra a demokrácia. Egyenlőség, igazságosság, részvétel: ebben hiszek! Minden egyes szónak, véleménynek és szavazatnak egyforma jelentősége van. Ma, a demokrácia nemzetközi napján fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy akiket a balmazújvárosiak bizalmából választottak meg, azoknak a balmazújvárosi emberek érdekeit kell képviselniük, mindig minden körülmények között. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, aki ezt áthágja, akinek ez semmit sem jelent, az nem csupán a választói akarattal, hanem a saját otthona boldoguláshoz való jogával is szembemegy

 – olvasható.

