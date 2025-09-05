1 órája
Vasárnap választanak új polgármestert a hajdú-bihari településen – íme a jelöltek
Három hónapja oszlott fel a falu képviselő-testülete. Összegyűjtöttünk mindent a napokon belül esedékes váncsodi időközi választásról.
Négyen is pályáznak az 1005 fős Váncsod polgármesteri székére. Szeptember 7-én, vasárnap tartanak időközi választást, miután a képviselő-testület hónapokkal ezelőtt feloszlatta magát. Az indulók között szerepel Szalay Csaba is, aki 2010 óta vezeti a települést. A választás.hu adatai szerint 17 egyéni listás képviselőjelölt és 4 polgármesterjelölt szerepel majd a szavazólapon. A munkaerőpolitika és a döntések átláthatóságának kérdése vezetett a hajdú-bihari falu képviselő-testületének fokozatos működésképtelenné váláshoz, amely – 7-ből, 6 tag támogatásával – úgy határozott, feloszlatja magát május 30-án. Még akkor osztotta meg velünk Szalay Csaba polgármester és pár nappal később Mikó Lajos képviselő a döntés körülményeit. Összeszedtünk mindent, amit a váncsodi időközi választásról tudni kell.
Ez vezetett a váncsodi időközi választáshoz
Szalay Csaba polgármester még május 31-én megjelent posztjában tudatta, hogy feloszlatta magát Váncsod önkormányzatának képviselő-testülete. Május végén megkérdeztük az okokról a településvezetőt, aki elmondta, hogy szerinte a problémát az okozta, hogy a 2019-es választás óta a polgármesterjelölt ellenfele nem tudta túltenni magát a vereségén.
Az alakuló ülésen feladatul adtam a képviselőnek, hogy minden iratot, szerződést, pályázati dokumentumot alaposan nézzenek át, hogy elejét vehessük a rosszindulatú pletykáknak
– mondta Szalay Csaba, majd hozzátette, hogy ennek ellenére korábbi ellenfele azt állította, hogy nincs információ az önkormányzat működéséről, a helyzet pedig odáig fajult, hogy egyes képviselők fenyegető viselkedése miatt hivatali dolgozó mondott fel.
Feloszlatta magát a hajdú-bihari település képviselő-testülete
Cikkünk megjelenését követően szerkesztőségünket az egyik képviselő kereste meg, aki több ponton is reagált a településvezető hírportálunknak adott nyilatkozatára. Mikó Lajos képviselő szerint a bonyodalmak akkor indultak, amikor a polgármester megkérdezte a testületet, hogyan lehetne a kiadásokat csökkenteni.
Leépítéseket javasoltunk, de hangsúlyozom: nem neveztünk meg dolgozót, nem mondtuk meg, kit kellene elbocsájtani és miért. Annyit javasoltunk, a költségvetés ezen részén próbáljon meg szorítani
– idézte fel Mikó Lajos, majd elmondta, hogy szerinte nem volt átgondolt, hogy végül kiket küldött el a polgármester. A részletekről itt írtunk:
Reagált a váncsodi képviselő, szerinte ezért kellett feloszlatni a testületet
A tarthatatlanná vált hangulatból a képviselő-testületnek is elege lett, amely – 7-ből, 6 tag támogatásával – úgy határozott, feloszlatja magát május 30-án.
Ők lesznek a váncsodi időközi önkormányzati választás jelöltjei
A jogszabályoknak megfelelően a képviselő-testület feloszlása után három hónapon belül időközi önkormányzati választást kell tartani Váncsodon, amely így ezen a hétvégén, 2025. szeptember 7-én lesz esedékes. A jelöltek teljes listája már elérhető: 4 polgármesterjelölt és 17 egyéni listás képviselőjelölt indul a választáson.
A polgármesterjelöltek listája:
- Szalay Csaba, független
- Szabados Sándor, független
- Mikó Lajos, független
- Hodosi Norbert, független
Az egyéni listás képviselőjelöltek listája:
- Révész József, független
- Balogh Krisztián, független
- Balogh Lajos, független
- Fónyad Ákos, független
- Sanyó Sándorné, független
- Németh Miklós, független
- Zsiga Norbert, független
- Kalmár László, független
- Tóth József, független
- Hodosi Norbert, független
- Mikó Lajos, független
- Bundik Zoltán, független
- Szabados Sándor, független
- Fónyad Zoltán, független
- Kalmár Imre, független
- Ecsedi Istvánné, független
- Horváth Gábor, független
