szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkormányzat

1 órája

Vasárnap választanak új polgármestert a hajdú-bihari településen – íme a jelöltek

Címkék#Váncsod#képviselő-testület#időközi választás#polgármesterjelölt

Három hónapja oszlott fel a falu képviselő-testülete. Összegyűjtöttünk mindent a napokon belül esedékes váncsodi időközi választásról.

Molnár Nikolett

Négyen is pályáznak az 1005 fős Váncsod polgármesteri székére. Szeptember 7-én, vasárnap tartanak időközi választást, miután a képviselő-testület hónapokkal ezelőtt feloszlatta magát. Az indulók között szerepel Szalay Csaba is, aki 2010 óta vezeti a települést. A választás.hu adatai szerint 17 egyéni listás képviselőjelölt és 4 polgármesterjelölt szerepel majd a szavazólapon. A munkaerőpolitika és a döntések átláthatóságának kérdése vezetett a hajdú-bihari falu képviselő-testületének fokozatos működésképtelenné váláshoz, amely – 7-ből, 6 tag támogatásával – úgy határozott, feloszlatja magát május 30-án. Még akkor osztotta meg velünk Szalay Csaba polgármester és pár nappal később Mikó Lajos képviselő a döntés körülményeit. Összeszedtünk mindent, amit a váncsodi időközi választásról tudni kell. 

Szeptember 7-én, vasárnap tartják a váncsodi időközi választásokat
Szeptember 7-én, vasárnap tartják a váncsodi időközi választásokat
Forrás: Google Maps

Ez vezetett a váncsodi időközi választáshoz

Szalay Csaba polgármester még május 31-én megjelent posztjában tudatta, hogy feloszlatta magát Váncsod önkormányzatának képviselő-testülete. Május végén megkérdeztük az okokról a településvezetőt, aki elmondta, hogy szerinte a problémát az okozta, hogy a 2019-es választás óta a polgármesterjelölt ellenfele nem tudta túltenni magát a vereségén. 

Az alakuló ülésen feladatul adtam a képviselőnek, hogy minden iratot, szerződést, pályázati dokumentumot alaposan nézzenek át, hogy elejét vehessük a rosszindulatú pletykáknak

 – mondta Szalay Csaba, majd hozzátette, hogy ennek ellenére korábbi ellenfele azt állította, hogy nincs információ az önkormányzat működéséről, a helyzet pedig odáig fajult, hogy egyes képviselők fenyegető viselkedése miatt hivatali dolgozó mondott fel. 

Cikkünk megjelenését követően szerkesztőségünket az egyik képviselő kereste meg, aki több ponton is reagált a településvezető hírportálunknak adott nyilatkozatára. Mikó Lajos képviselő szerint a bonyodalmak akkor indultak, amikor a polgármester megkérdezte a testületet, hogyan lehetne a kiadásokat csökkenteni. 

Leépítéseket javasoltunk, de hangsúlyozom: nem neveztünk meg dolgozót, nem mondtuk meg, kit kellene elbocsájtani és miért. Annyit javasoltunk, a költségvetés ezen részén próbáljon meg szorítani

 – idézte fel Mikó Lajos, majd elmondta, hogy szerinte nem volt átgondolt, hogy végül kiket küldött el a polgármester. A részletekről itt írtunk:

A tarthatatlanná vált hangulatból a képviselő-testületnek is elege lett, amely – 7-ből, 6 tag támogatásával – úgy határozott, feloszlatja magát május 30-án.

Ők lesznek a váncsodi időközi önkormányzati választás jelöltjei

A jogszabályoknak megfelelően a képviselő-testület feloszlása után három hónapon belül időközi önkormányzati választást kell tartani Váncsodon, amely így ezen a hétvégén, 2025. szeptember 7-én lesz esedékes. A jelöltek teljes listája már elérhető: 4 polgármesterjelölt és 17 egyéni listás képviselőjelölt indul a választáson.

A polgármesterjelöltek listája:

  • Szalay Csaba, független
  • Szabados Sándor, független
  • Mikó Lajos, független
  • Hodosi Norbert, független

Az egyéni listás képviselőjelöltek listája:

  • Révész József, független
  • Balogh Krisztián, független
  • Balogh Lajos, független
  • Fónyad Ákos, független
  • Sanyó Sándorné, független
  • Németh Miklós, független
  • Zsiga Norbert, független
  • Kalmár László, független
  • Tóth József, független
  • Hodosi Norbert, független
  • Mikó Lajos, független
  • Bundik Zoltán, független
  • Szabados Sándor, független
  • Fónyad Zoltán, független
  • Kalmár Imre, független
  • Ecsedi Istvánné, független
  • Horváth Gábor, független

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu