Vasárnap választanak új polgármestert a hajdú-bihari településen – íme a jelöltek

Négyen is pályáznak az 1005 fős Váncsod polgármesteri székére. Szeptember 7-én, vasárnap tartanak időközi választást, miután a képviselő-testület hónapokkal ezelőtt feloszlatta magát. Az indulók között szerepel Szalay Csaba is, aki 2010 óta vezeti a települést. A választás.hu adatai szerint 17 egyéni listás képviselőjelölt és 4 polgármesterjelölt szerepel majd a szavazólapon. A munkaerőpolitika és a döntések átláthatóságának kérdése vezetett a hajdú-bihari falu képviselő-testületének fokozatos működésképtelenné váláshoz, amely – 7-ből, 6 tag támogatásával – úgy határozott, feloszlatja magát május 30-án. Még akkor osztotta meg velünk Szalay Csaba polgármester és pár nappal később Mikó Lajos képviselő a döntés körülményeit. Összeszedtünk mindent, amit a váncsodi időközi választásról tudni kell.

Forrás: Google Maps

Ez vezetett a váncsodi időközi választáshoz

Szalay Csaba polgármester még május 31-én megjelent posztjában tudatta, hogy feloszlatta magát Váncsod önkormányzatának képviselő-testülete. Május végén megkérdeztük az okokról a településvezetőt, aki elmondta, hogy szerinte a problémát az okozta, hogy a 2019-es választás óta a polgármesterjelölt ellenfele nem tudta túltenni magát a vereségén.

Az alakuló ülésen feladatul adtam a képviselőnek, hogy minden iratot, szerződést, pályázati dokumentumot alaposan nézzenek át, hogy elejét vehessük a rosszindulatú pletykáknak

– mondta Szalay Csaba, majd hozzátette, hogy ennek ellenére korábbi ellenfele azt állította, hogy nincs információ az önkormányzat működéséről, a helyzet pedig odáig fajult, hogy egyes képviselők fenyegető viselkedése miatt hivatali dolgozó mondott fel.