11 szavazaton múlt – 15 év után van új polgármestere a hajdú-bihari településnek

Szeptember 7-én, vasárnap tartottak időközi választást Váncsodon, mivel a hajdú-bihari falu képviselő-testület május 30-án feloszlatta magát. A munkaerőpolitika és a döntések átláthatóságának kérdése vezetett ahhoz, hogy fokozatosan működésképtelenné vált a testület, amely – 7-ből, 6 tag támogatásával – úgy határozott, feloszlatja magát. Négyen is pályáznak az 1005 fős település polgármesteri székére, az indulók között szerepelt Szalay Csaba is, aki 2010 óta vezette a falut, továbbá Szabados Sándor, Mikó Lajos és Hodosi Norbert is ringbe szállt. Váncsod új polgármestere végül néhány szavazattal verte meg Szalay Csabát.

Vasárnap eldőlt, ki lett Váncsod új polgármestere

Forrás: Napló-archív

11 szavazattal nyert Váncsod új polgármestere

Váncsod 966 választópolgárából 587-en járultak a szavazóurnához vasárnap, végül 571 érvényes szavazat érkezett. A legtöbb szavazatot Hodosi Norbert (független) kapta, így ő lett Váncsod új polgármestere. Az eredmény:

Hodosi Norbert - 233 szavazatot kapott (40,81%)

- 233 szavazatot kapott (40,81%) Szalay Csaba - 222 szavazatot kapott (38,88%)

- 222 szavazatot kapott (38,88%) Mikó Lajos - 110 szavazatot kapott (19,26%)

- 110 szavazatot kapott (19,26%) Szabados Sándor - 6 (1,05%)

Forrás: valasztas.hu

Hodosi Norbert a válaszátsok előtt a bemutatkozó szövegében többek között arról írt, törzsgyökeres váncsodiként itt él a családja, a barátai és itt van minden, ami számára fontos.

Ez a gondolat vezérelt akkor is, amikor sokak támogatásán felbuzdulva úgy döntöttem, hogy jelöltetem magam polgármesternek. Mert számomra fontos az az örökség, az a közösség, amit úgy hívnak, hogy Váncsod. 2025. szeptember 7-én sorsfordító választás köszönt ránk. Együtt, egymásért kell egy új irányt kijelölnünk, egy új útra lépnünk. Az elmúlt évek meddő, ám híressé és botrányossá váló vitáinak véget kell vetni. Ahogy véget kell vetni annak az érzésnek is, ami minden nap ott van a levegőben. Annak, hogy valami nincs rendben.

– írta a közösségi oldalán. Arra is kitért, mit szeretne megvalósítani:

Mindent el kell követni annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetét rendbe hozzuk. A korábbi hibás, vagy hibásnak vélt döntéseket felül kell vizsgálni, a helyzet tisztázása érdekében egy független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni a település pénzügyeit. Újra közösségi életet kell teremteni Váncsodon. Nem változott olyan sokat a világ az én gyerekkorom óta. Akkor is, ma is a közösségi önszerveződéseken múlott Váncsod jelene és jövője. Újra aktiválni kell a Polgárőrséget, Vöröskeresztet, fel kell támasztani a helyi Népdalkört, életet kell lehelni az ifjúsági klubba. Meg kell találni a lehetőséget arra, hogy minden korosztály jól érezze magát a településen. Az időseknek egy nappali foglalkoztató, nyugdíjas klub vagy hagyományőrző egyesület létrehozásával lehetőséget kell teremteni arra, hogy ők is fontosak és nem feleslegesek. Hétköznapjaik könnyebbé tétele érdekében életre kell hívni a falugondnokságot. A fiataloknak pedig olyan életteret kell létrehoznunk, hogy kedvük és akaratuk legyen itt, Váncsodon maradni. Mert a fiataloké a jövő. Támogatni és fejleszteni kell az óvodát. Közterületeinkre, főleg a temetőre fokozott figyelmet kell fordítanunk mert a település múltja pihen a kövek alatt. Amit nemcsak illik, de kötelesség is ápolni. A közös életterek rendbetétele, a közérzet javítását is szolgálja. Sajnos ma a legjobban a horgásztó jelképezi Váncsodot. Üres, gazos, gazdátlan. Ahogy a tavat, úgy kell Váncsodot is rendbe tenni, megtölteni élettel, megtölteni reménnyel, hogy a jövő generációinak is legyen mit átadni.

Szalay Csaba vasárnapi posztjában gratulált az új településvezetőnek és felajánlja segítségét az új képviselő-testületnek, amennyiben az igény tart rá.