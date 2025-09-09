„Remélem, még megismeri az irodám kilincsét!” – egymásnak feszültek a politikusok a hajdú-bihari település fölött

Védhetetlen helyzet állt elő Váncsodon! – írta Kiss László, a Momentum Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati képviselője szeptember 8-án a Facebook-oldalán, megosztva a Váncsodi Közösségi Színtér bejegyzését, mely szerint a szeptember 13-ára tervezett XIII. Őszköszöntő Fesztivál elmarad.

Kiss László a váncsodi esemény megtartása kapcsán posztolt

Fotó: Napló-archív

Rendezzék meg a váncsodi Őszköszöntőt!

Tegnap még időközi választást tartott a település, ma pedig minden indoklás nélkül lefújták a XIII. Őszköszöntő Fesztivált. Ez a rendezvény nem egy »politikai extra«, hanem a váncsodiak és a térség egyik közösségi ünnepe, amelyre hónapok óta készültek a családok, a baráti társaságok, a fellépők és a főzőcsapatok. Elfogadhatatlan, hogy érdemi magyarázat nélkül, egyik napról a másikra elvegyék a település lakóitól ezt a lehetőséget.

Ezért kezdeményezem, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vállalja át a lebonyolítást, és biztosítsa, hogy a váncsodiak ne szenvedjenek érdeksérelmet. A megyei vezetéstől nem fogadok el nemleges választ. Ha van keret és kapacitás Debrecenben olyan rendezvények megszervezésére, amelyek olykor inkább fideszes pártpolitikai kampányra hasonlítanak, akkor legyen megoldás arra is, hogy a bihari emberek közösségi eseménye méltó módon megvalósuljon” – tette hozzá Kiss László.

Másnap Kiss László hozzászólásban jelezte, hogy sikerült megoldást találni, az esemény egy későbbi időpontban meg lesz tartva.

Pajna Zoltán válaszolt a felvetésre

Fotó: Napló-archív

Nincs hatásköre a vármegyei önkormányzatnak

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke (Fidesz-KDNP) szintén a közösségi oldalán válaszolt a felvetésre.

Először is leszögezte, hogy Váncsodon Hodosi Norbertet választották meg polgármesternek, ezért a települést ő képviseli és nem Kiss László. Emlékeztette a politikust arra, hogy Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata csak közbeszerzési eljárás keretében tud rendezvényt lebonyolítani, amelynek időszükséglete legalább 3-4 hónap, ezzel szemben az őszköszöntő esemény 6 nap múlva lenne.

Ezután részletesen is rátért a megvalósítás akadályaira.

„Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata nem rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel, különösen Váncsod településére sem. A rendezvénytartási engedélynek többek között tartalmaznia kell: területfoglalási engedélyt, valamennyi hatósági engedélyt, biztonsági intézkedéseket, egészségügyi biztosítást. A vármegye önkormányzata költségvetését Önnek is ismernie kellene, tudhatná, hogy ilyen rendezvényre nincs költségvetési forrásunk. Váncsod önkormányzata kedvezményezettje a Leader pályázatból megvalósítandó Őszköszöntő Fesztiválnak. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata nem vállalhatja át egy Leader pályázat megvalósítását, mert nem is lehetett kedvezményezettje a megvalósításnak” – hangsúlyozta Pajna Zoltán.

Debrecenben nem rendeztünk rendezvényt, kivéve 2023-ban a Vármegyenapot, ahol Ön is részt vett. A meghívottak a vármegye polgármesterei és közéleti személyiségei voltak. Erre azt sugallni, hogy ez egy pártrendezvény volt, komoly csúsztatás és tiszteletlenség az ott résztvevőkkel szemben

– írta a Kiss László által kifogásolt debreceni rendezvények kapcsán.

Zárásként megkérte a képviselőt, hogy a jövőben ne a közösségi médián keresztül üzenjen, hiszen az elmúlt hat évben bármikor személyesen fogadta őt. „Remélem, még megismeri az irodám kilincsét!” – jegyezte meg. Végezetül hozzátette, hogy a XIII. Őszköszöntő Fesztivált egy másik időpontban a Váncsodi Önkormányzat megrendezi.