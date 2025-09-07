szeptember 7., vasárnap

Váratlan eredmény: új polgármestert választott a hajdú-bihari település

Címkék#Mikó Lajos#időközi előválasztás#Váncsod#időközi önkormányzati választás#Szalay Csaba

Május végén oszlatta fel magát a képviselő-testület. Váncsod akkori polgármestere az egyik képviselő tevékenységét jelölte meg egyik kiváltó okként. Mindketten indultak a választáson, ám végül váratlan eredmény született.

Haon.hu

Időközi önkormányzati választásokat tartottak szeptember 7-én a hajdú-bihari Váncsodon. A polgármesteri tisztségért négyen, míg a 6 képviselői helyre tizenheten indultak.

Új polgármestert választott Váncsod
Új polgármestert választott Váncsod
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Új polgármestert választott Váncsod

Mint ahogy arról korábba beszámoltunk, az 1005 fős Váncsodon még május 30-án döntött úgy a képviselő-testület, hogy feloszlatja magát. A döntés körülményeiről Szalay Csaba polgármester és Mikó Lajos képviselő is nyilatkozott a Haonnak. A vasárnapi időközi választáson mindketten megmérették magukat, ám végül egy harmadik jelölt kapta a legtöbb szavazatot a váncsodi választóktól, legalábbis ez derül ki a jelenlegi polgármester bejegyzéséből. A valasztas.hu oldalon cikkünk megjelenésekor még nem elérhetőek a hivatalos eredmények.

A 2025-ös, időközi önkormányzati választást Hodosi Norbert nyerte Váncsodon, 233 szavazattal

 – osztotta meg kicsivel 21:00 óra előtt Facebook-oldalán Szalay Csaba. Bejegyzésében hozzátette, gratulál az új településvezetőnek és felajánlja segítségét az új képviselő-testületnek, amennyiben az igény tart rá.

Az előzményekről itt írtunk bővebben:

Ajánljuk még:

 

 

