szeptember 16., kedd

Edit névnap

21°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagár-változás

40 perce

Hopp, erre kevesen számítottak! Bejelentés jött a szerdától érvényes üzemanyagárról

Címkék#üzemanyagár változás#gázolaj#benzin#üzemanyag#üzemanyagár

Az autósok figyelme most is az üzemanyagárakra szegeződik.

Haon.hu

Bejelentés jött a szerdától érvényes üzemanyagárakról: a legfrissebb adatok szerint szeptember 17-től nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára, így Hajdú-Bihar vármegyében is a megszokott összegekért tankolhatunk – derül ki a holtankoljak.hu összesítéséből.

A legfrissebb adatok szerint nem változik az üzemanyagár
A legfrissebb adatok szerint nem változik az üzemanyagár
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mik a jelenlegi üzemanyagárak?

A keddi adatok alapján a 95-ös benzin országos átlagára 589 forint literenként, míg a gázolajé 588 forint literenként. Ez azt jelenti, hogy az autósok a hét közepén is hasonló árakkal találkozhatnak a kutakon, mint az elmúlt napokban.

A részletes árak alapján a 95-ös benzin legalacsonyabb ára 549,9 forint/liter, míg a legdrágább helyeken akár 650,9 forintot is fizethetünk érte. A gázolajnál a legalacsonyabb ár 553 forint/liter, a legmagasabb pedig 680,9 forint/liter.

A prémium üzemanyagok esetében még nagyobb a szórás: a 100-as benzin minimumára 586 forint, átlagára 644,7 forint, míg a legdrágább kutaknál 727,9 forintot kérnek literenként.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu