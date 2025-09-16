Hopp, erre kevesen számítottak! Bejelentés jött a szerdától érvényes üzemanyagárról

Bejelentés jött a szerdától érvényes üzemanyagárakról: a legfrissebb adatok szerint szeptember 17-től nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára, így Hajdú-Bihar vármegyében is a megszokott összegekért tankolhatunk – derül ki a holtankoljak.hu összesítéséből.

A legfrissebb adatok szerint nem változik az üzemanyagár

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mik a jelenlegi üzemanyagárak?

A keddi adatok alapján a 95-ös benzin országos átlagára 589 forint literenként, míg a gázolajé 588 forint literenként. Ez azt jelenti, hogy az autósok a hét közepén is hasonló árakkal találkozhatnak a kutakon, mint az elmúlt napokban.

A részletes árak alapján a 95-ös benzin legalacsonyabb ára 549,9 forint/liter, míg a legdrágább helyeken akár 650,9 forintot is fizethetünk érte. A gázolajnál a legalacsonyabb ár 553 forint/liter, a legmagasabb pedig 680,9 forint/liter.

A prémium üzemanyagok esetében még nagyobb a szórás: a 100-as benzin minimumára 586 forint, átlagára 644,7 forint, míg a legdrágább kutaknál 727,9 forintot kérnek literenként.

